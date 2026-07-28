Šogad ievērojami sarucis jauniegūto autovadītāja apliecību skaits Latvijā
Foto: Edijs Pālens
Sabiedrība

Šogad ievērojami sarucis jauniegūto autovadītāja apliecību skaits Latvijā

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Šā gada pirmajā pusgadā Latvijā izsniegtas 7492 jauniegūtas autovadītāja apliecības, kas ir par 8,4% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn, liecina Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) apkopotie dati.

Šogad ievērojami sarucis jauniegūto autovadītāja a...

Tostarp sievietēm 2026. gada pirmajā pusgadā izsniegta 3681 apliecība, kas ir par 11,8% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā, bet vīriešiem izsniegtas 3811 autovadītāja apliecības, kas ir par 4,9% mazāk.

Šogad 1. jūlijā Latvijā kopumā bija 890 980 derīgas autovadītāja apliecības, kas salīdzinājumā ar pagājušā gada jūlija sākumu ir palielinājums par 0,07%. Tostarp 44,8% jeb 399 142 apliecības bija izsniegtas sievietēm, bet 55,2% jeb 491 838 apliecības - vīriešiem.

CSDD jaunajiem autovadītājiem 2025. gadā izsniedza 16 507 autovadītāja apliecības, 2024. gadā - 15 947 vadītāja apliecības, 2023. gadā - 16 355 apliecības, 2022. gadā - 17 791 apliecību, 2021. gadā - 15 687 apliecības, 2020. gadā - 18 193 apliecības, 2019. gadā - 18 643 apliecības, 2018. gadā - 16 792 apliecības, 2017. gadā - 19 373 apliecības, 2016. gadā - 21 475 apliecības, 2015. gadā - 21 608 apliecības.

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