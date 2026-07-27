Eksperti brīdina: Krievijas propaganda nonāk arī mākslīgā intelekta atbildēs
Mākslīgā intelekta čatboti, kurus ik dienu izmanto miljoniem cilvēku, ne vienmēr spēj atšķirt uzticamu informāciju no Krievijas propagandas. Pie šāda secinājuma nonākuši pētnieki Lielbritānijā.
Jauns pētnieku ziņojums liecina, ka vairāki populāri mākslīgā intelekta (MI) čatboti atsevišķās atbildēs atsaukušies uz Krievijas propagandas avotiem vai atkārtojuši tajos izplatītus nepatiesus apgalvojumus.
Pētījumu veikuši Lielbritānijas domnīcas "Demos" pētnieki, kuri pārbaudīja piecus plaši izmantotus mākslīgā intelekta modeļus. Testos tika izmantoti desmitiem jautājumu, kas balstīti uz Krievijas dezinformācijas naratīviem. Daļa atbilžu propagandas avotus atspoguļoja kā leģitīmu informācijas avotu vai atkārtoja tajos izplatītos apgalvojumus bez pietiekama konteksta.
Pētnieki norāda, ka satraucošākais ir nevis tas, ka mākslīgais intelekts dažkārt kļūdās, bet gan tas, ka dezinformācijas kampaņas arvien biežāk tiek veidotas ne tikai cilvēku, bet arī pašu MI sistēmu ietekmēšanai. Tiek uzskatīts, ka, internetā masveidā publicējot propagandas materiālus, iespējams palielināt iespēju, ka tie nonāks arī MI izmantotajos avotos.
Vienlaikus pētnieki uzsver, ka aina nav viennozīmīga. Vairāk nekā puse pārbaudīto MI atbilžu nepatiesos apgalvojumus noraidīja vai skaidri norādīja, ka tie nav patiesi. Tomēr daļā gadījumu sistēmas izmantoja sankcionētus vai ar Kremļa ietekmes operācijām saistītus avotus, nepaskaidrojot to izcelsmi.
Eksperti uzskata, ka šie secinājumi vēlreiz apliecina – mākslīgā intelekta sniegtās atbildes nevajadzētu uztvert kā neapstrīdamu patiesību. Īpaši jautājumos par politiku, kariem vai citiem sabiedriski nozīmīgiem notikumiem ieteicams pārbaudīt informāciju vairākos uzticamos avotos.