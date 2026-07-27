Eiropā atkal uzvirmo strīdi par "Chat Control". Vai privātās sarakstes varēs pārbaudīt?
Eiropas Savienībā atkal uzvirmojušas asas diskusijas par tā dēvēto "Chat Control" regulējumu. Tā mērķis ir palīdzēt cīnīties pret bērnu seksuālās izmantošanas materiālu izplatīšanu internetā. Vienlaikus kritiķi brīdina - šādi noteikumi varētu ietekmēt miljoniem cilvēku privātumu.
Pašlaik Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis un Eiropas Parlaments vienojušies atjaunot pagaidu regulējumu, kas ļauj tiešsaistes platformām brīvprātīgi atklāt, ziņot un dzēst bērnu seksuālās izmantošanas materiālus. Šis pagaidu risinājums paredzēts līdz 2028. gada 3. aprīlim, kamēr turpinās darbs pie pastāvīga regulējuma.
Viens no strīdīgākajiem jautājumiem ir tas, vai nākotnē drīkstēs pārbaudīt arī šifrētās ziņapmaiņas lietotnes, piemēram, "WhatsApp", "Signal" un "Telegram". Pašreizējā pagaidu regulējuma ietvaros pilnībā šifrētas (end-to-end encrypted) sarakstes no šīs sistēmas ir izslēgtas, taču diskusijas par pastāvīgo regulējumu vēl turpinās.
Regulējuma atbalstītāji uzsver, ka tehnoloģiju uzņēmumu iespēja identificēt bērnu seksuālās izmantošanas materiālus palīdz glābt cietušos bērnus un atklāt noziedzīgus tīklus. Savukārt privātuma aizstāvji brīdina, ka plašākas ziņojumu pārbaudes nākotnē varētu radīt risku konfidenciālai saziņai un kļūt par bīstamu precedentu.
Par pastāvīgo "Chat Control" regulējumu vienošanās vēl nav panākta, tādēļ diskusijas starp ES institūcijām turpināsies arī turpmākajos mēnešos.