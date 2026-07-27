Pēc mēnešiem ilgas spriedzes Tramps saredz iespēju panākt mieru ar Irānu
ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien pauda pārliecību, ka diplomātiskās sarunas ar Irānu varētu noslēgties ar vienošanos, tomēr vienlaikus brīdināja – ja sarunas izgāzīsies, Vašingtona ir gatava atsākt militāros triecienus.
"Man ir liela pacietība. Redzēsim, kas notiks. Es domāju, ka ir labas izredzes, ka kaut kas varētu notikt," Tramps teica žurnālistiem lidmašīnā "Air Force One", kad viņam jautāja par iespējamo progresu miera sarunās. "Ja tas nenotiks, mēs atgriezīsimies pie tā, ko darījām pirms divām dienām."
Irāna un ASV jau trīs dienas pēc kārtas ir atturējušās no uzbrukumiem.
Tramps teica, ka Irānas vadītāji ir lūguši tikšanos, un apgalvoja, ka "vienīgais iemesls, kāpēc viņi vēlas tikties, ir tas, ka mēs esam viņiem ļoti smagi uzbrukuši."
Tramps arī noraidīja bažas, ka piecus mēnešus ilgais karš ir izsmēlis ASV munīcijas krājumus. "Mums ir daudz munīcijas," viņš teica. "Mums ir arī vidēja līmeņa lietu, daudz vairāk, nekā mēs jebkad varētu izlietot, neatkarīgi no apstākļiem." Viņš piebilda, ka vēlētos lielākas rezerves, taču sūdzējās, ka tā daudz tika nodota Ukrainai tās karā ar Krieviju.