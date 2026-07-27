"Ryanair" piedāvā smieklīgu "kompensāciju" vīrietim, kuru gandrīz izrāva pa lidmašīnas logu
61 gadu vecais serbu uzņēmējs Ļubiša Karovičs apgalvo, ka pēc dramatiskā negadījuma "Ryanair" lidmašīnā, kad lidojuma laikā saplīsa logs un viņu daļēji izrāva ārā, aviokompānija viņam piedāvājusi smieklīgu "kompensāciju" - rezervēt citu lidojumu.
Incidents notika 10. jūlijā reisā no Grieķijas pilsētas Salonikiem uz Memingeni Vācijā. Aptuveni sešu kilometru augstumā lidmašīnas logs pēkšņi saplīsa, un spēcīgā gaisa plūsma daļēji izrāva vīrieti pa logu.
Viņa sieva Svetlana stāsta, ka bijusi spiesta vilkt vīru atpakaļ lidmašīnā, kamēr viņš vairākkārt zaudējis samaņu. Arī citi pasažieri palīdzējuši noturēt viņu, satverot aiz kājām.
Karovičs guva kakla un pleca traumas, un vismaz sešas nedēļas viņam būs jānēsā kakla ortoze. Laikrakstam "Daily Mail" vīrietis pastāstīja, ka līdz šim no "Ryanair" nav saņēmis ne telefona zvanu, ne personīgu atvainošanos.
"Vienīgais, ko saņēmām, bija e-pasti manam dēlam, kurš rezervēja biļetes. Tajos vaicāts, vai vēlamies pārrezervēt lidojumu un kā es jūtos. Ar mani pašu neviens nav sazinājies," viņš stāsta. Arī sieva kritizē lidmašīnas apkalpi, apgalvojot, ka stjuarti bijuši nobijušies un faktiski neko nav darījuši, kamēr pasažieri centās glābt viņas vīru.
Pēc incidenta lidmašīna atgriezās Saloniku lidostā, kur to sagaidīja mediķi. Cietušais tika nogādāts slimnīcā.
Tikmēr "Ryanair" plašākus komentārus nesniedz, jo negadījuma izmeklēšana joprojām turpinās. Iepriekš aviokompānijas finanšu direktors Nīls Sorahans medijiem norādīja, ka uzņēmuma klientu apkalpošanas komanda esot uzturējusi kontaktu ar cietušā ģimeni, savukārt lidmašīnas apkalpe ārkārtas situācijā rīkojusies profesionāli un veiksmīgi nogādājusi lidaparātu atpakaļ lidostā.