Ruks: Priekules traģēdijā aizturētais policists bijis stiprā reibumā, tāpēc neatceras letālo kautiņu
Aizdomās par vīrieša nāvējošu piekaušanu Priekulē aizturētais Valsts policijas darbinieks izmeklētājiem apgalvojis, ka neatceras notikušo.
Kā raidījumam "Panorāma" atzina Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks, aizturētais policists notikuma brīdī atradies stiprā alkohola reibumā.
Policijas priekšnieks izteica līdzjūtību bojāgājušā ģimenei, notikušo raksturojot kā briesmīgu traģēdiju. Viņš uzsvēra, ka aizturētajam par nodarīto būs jāatbild likumā noteiktajā kārtībā.
Ruks kategoriski noraidīja sociālajos medijos izteiktos apgalvojumus par Valsts policijas darbinieku mēģinājumiem "piesegt" kolēģi, tostarp atliekot alkohola ekspertīzes veikšanu. "Esmu pārliecināts par Kurzemes reģiona un iecirkņa vadību - tur neviens neko piesegt nav mēģinājis," sacīja Ruks. Valsts policija pati veikusi sākotnējās procesuālās darbības un aizturējusi darbinieku.
Policijas priekšnieks nevarēja detalizēti komentēt konflikta izcelšanās iemeslus. Pēc viņa teiktā, iepriekš nekas nav liecinājis, ka konkrētajam policistam būtu alkohola atkarība vai citas ar uzvedību saistītas problēmas. Viņš dienestā savus pienākumus esot pildījis labi.
Ruks atzina, ka savā pieredzē ir saskāries ar gadījumiem, kad policijas darbinieki alkohola reibumā izdarījuši pārkāpumus, tomēr šādu gadījumu neesot daudz un disciplīna ar katru gadu uzlabojoties.