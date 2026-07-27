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Meklē bezvēsts pazudušo 2008. gadā dzimušo Anastasiju Holuško, jauniete pēdējo reizi redzēta 25. jūlija vakarā Rīgā
Valsts policijas Rīgas reģiona Rīgas Pārdaugavas pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo, 2008. gadā dzimušo Anastasiju Holuško, kura šī gada 25. jūlijā ap pulksten 22.48 izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā, Ozolciema ielā 40 un līdz šim brīdim nav atgriezusies.
Pazīmes: augums 174 cm, īsi, tumši brūnas krāsas mati. Bija ģērbusies gaiši brūnas krāsas džemperī ar kapuci, gaiši zilas krāsas džinsa auduma biksēs, melnas krāsas virsjakā ar Vācijas karoga apdruku un violetas krāsas apavos.
Valsts policija aicina aplūkot jaunietes attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!