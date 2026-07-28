Aizsardzības ministrs Raivis Melnis par uztvērējdroniem uz austrumu robežas, ieroču rūpnīcu un Otavas konvenciju
Drošības stiprināšanai Latvijai no Ukrainas nepieciešami vidējās darbības droni un dažādas elektromagnētiskās karadarbības sistēmas, savukārt Baltijas aizsardzības līnijas veidošanā nākamgad plānots jau sākt bunkuru un nocietinājumu izveidošanu. Savukārt nelegālo migrantu atturēšanai uz robežas ar Baltkrieviju Aizsardzības ministrija ir sagatavojusi savu piedāvājumu Iekšlietu ministrijai, tomēr vienlaikus aizsardzības resors nevarot pilnībā pārņemt robežas sargāšanu, intervijā aģentūrai LETA atzina aizsardzības ministrs Raivis Melnis (izvirzījusi JV). Tāpat Melnis, komentējot dažādu līmeņa amatpersonu un ekspertu brīdinājumus par iespējamu Krievijas iebrukumu Baltijā, atzīst, ka patlaban tiešs militārs konvencionāls uzbrukums NATO nav iespējams, jo tā ir iestrēgusi Ukrainā un Krievijai karošana divās frontēs būtu stratēģiska kļūda. Vienlaikus viņš uzskata, ka Krievija nākotnē atjaunos savu armiju un diktatora Putina galvā ielīst nespēsim, taču arī NATO, tostarp Latvija, veido savas armijas daudz spēcīgākas, lai tās ir spējīgas nepieciešamības gadījumā sakaut agresoru.
Kas ir tie darbi, ko līdz šim ir izdevies paveikt?
Sākumā laikam jāatgādina, kas bija tās prioritātes, kuras izvirzīju, stājoties amatā. Pirmā noteikti ir Ukrainas pieredzes pārņemšana. Mēs gan ar ukraiņiem dalāmies ar pieredzi, gan Ukraina dalās ar savu pieredzi jau kopš kara sākuma. Mēs skatāmies, kā viņi veic uzdevumus, kādas kļūdas ir pieļautas, kādi ir veiksmes stāsti. Skatāmies, ko Krievija dara, kādas ir jaunākās tehnoloģijas, kurp viņi dodas, kur straujāk attīstās, lai mēs būtu daudz efektīvāki.
Premjers Andris Kulbergs ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski ir noslēdzis arī dronu sadarbības līgumu, kas ir viens no jau paveiktajiem uzdevumiem, kas tika uzsākts īsi pirms manas apstiprināšanas amatā, un es biju viens no tiem, kas strādāja pie šī dokumenta. Šis dokuments mums deva iespēju uzaicināt Ukrainas ekspertus uz Latviju, un viņi palīdz mums novērtēt sistēmas, skatīties, cik tās ir efektīvas un kas ir vajadzīgs papildus. Mēs esam sagatavojuši savu vajadzību sarakstu, ko tagad steidzamības kārtā mēģināsim iegādāties, lai mūsu spējas kļūtu daudz efektīvākas. Ukraiņu eksperti arī piedalījās mācībās Sēlijas poligonā un dalījās ar savu pieredzi, kā izmantot dronus, pretdronu sistēmas. Mēs plānojam, ka Ukrainas eksperti būs arī augustā, un mēs mēģināsim integrēt viņus mūsu mācību scenārijā, kur viņi jau spēlēs dažādas lomas, lai mums iedotu to zināšanu bagāžu, kas ir uzkrāta viņiem. Tas palīdzētu mums veidot daudz efektīvāku savu aizsardzības sistēmu.
Otra prioritāte ir pretgaisa aizsardzība. Incidenti ar ielidojušajiem droniem parādīja, ka mums ir robi. Viena no manām prioritātēm ir šos robus aiztaisīt un izdarīt maksimālo, lai mūsu debesis būtu drošākas, mēs tās spētu vairāk kontrolēt un būtu spējīgi arī šādus dronus notriekt. Pirmais drons, izmantojot NATO sabiedroto aviāciju, arī ir notriekts. Lēmumi tika pieņemti ļoti ātri, ļoti ātri tika paceltas NATO patrulējošās lidmašīnas, un jāpasaka liels paldies franču pilotiem un visai komandķēdei gan mūsu pusē, gan NATO pusē.
Tagad mēs esam izvērsuši papildu radaru sistēmas. Strādājam kopā ar industriju, un te ir jāsaka liels paldies "Origin Robotics", kas savas sistēmas jau izvieto uz robežas, un kvalificējies ir arī "Eraser". Mēs uz robežas izvietojam dronus pārtvērējus, lai primārais iznīcināšanas ierocis šādiem ielidojošiem droniem būtu mūsu droni, kurus ražo mūsu industrija, kas ir lēti un efektīvi. Šīs sistēmas ir automatizētas. Iepriekš to vienkārši nevarēja izdarīt, un arī pašreiz tas ir limitēti. Tas ir godīgi jāpasaka, jo nav komandvadības sistēmas. Pats personīgi sazvanījos ar Zviedrijas aizsardzības ministru vairākkārtīgi un lūdzu viņam iesaisti sarunās ar Zviedrijas industriju, lai mēs dabūtu nepieciešamo programmatūru un kopā ar "Origin Robotics" un mūsu karavīriem to visu integrētu, un izveidotu kopēju sistēmu, struktūru, lai tad, kad mēs ieraugām dronu, pārtvērējs pats automātiski var pacelties un to iznīcināt. To mēs izdarījām tikai tagad. Protams, to varēja arī daudz ātrāk, bet tas nav pārmetums bruņoto spēku komandierim, jo komandieris strādā ar to, kas viņam ir, bet mums kā ministrijai vajadzēja paskatīties daudz dziļāk, ar izpratni, un uzrunāt industriju, kas ir vajadzīgs. Mēs pirmo šādu sistēmu esam izveidojuši un ļoti intensīvi strādājam, lai laika posmā līdz septembrim, kā esmu apņēmies, mēs izvirzītu vēl papildu sistēmas.
Vai mums būs robi? Simtprocentīgi es nevaru garantēt, ka kāds drons neielidos, bet mēs veidojam sistēmu tā, lai tos redzam, un, ja kāds izies cauri, tad mums būs lidmašīnas, kas atlidos palīgā. Bet es esmu pārliecināts, ka mēs izveidosim sistēmu, lai jau ar Latvijas droniem pārtvērējiem ielidojušos dronus var iznīcināt savlaicīgi.
Tātad līdz septembrim uz austrumu robežas pārtvērējdroniem jābūt izvietotiem?
Daļa jau ir izvietoti. Nesolīšu, ka tas ir 1. vai 2. septembris, bet mēs intensīvi strādājam, lai šajā laikā būtu pilna gatavība.
Pašlaik mēs esam sarunās, notiek iepirkuma procedūra ar Zviedrijas uzņēmumu, kas ražo šos radarus, lai ieliktu papildu programmatūru. Līdz ar to tas nav atkarīgs tikai no mums, ir procedūras, kurām ir jāiziet cauri, lai būtu pārliecība, ka finanšu resursus mēs ieguldām caurskatāmi, atbilstoši vajadzībām, lai arī iedzīvotājiem būtu skaidrs, kāpēc mēs tērējam šo naudu, kur mēs to tērējam un kāds būs ieguvums. Zviedri ir apsolījuši, un līdz septembrim sistēmām būtu jābūt. Paralēli nāk karavīru apmācība, zemju saskaņošana ar vietējiem iedzīvotājiem. Tas ir komplekss, ir patiešām sarežģīti, bet ir jāiesvīst, lai mēs to dabūtu gatavu. Iedzīvotājiem, uzņēmējiem ir jābūt pārliecībai, ka būs droši, lai varētu strādāt un dzīvot.
Tātad no Zviedrijas uzņēmuma vēl ir vajadzīga programmatūra?
Tā ir komandvadības programmatūras daļa, kas ir vajadzīga, lai ieintegrētu radaru sensorus un pārtvērējdronus.
"Origin Robotics" "Blaze" droni ir testēti un uz robežas jau ir izvietoti, un mēs gaidām arī "Eraser" pārtvērējdronus.
Vai līdz septembrim tiek plānoti vēl kādi papildu pretgaisa aizsardzības elementi, vai arī pašlaik notiek koncentrēšanās uz pārtvērējdroniem?
Pašlaik uz robežas atrodas mūsu mobilās ugunsgrupas, kuras ir aprīkotas ar tuvās darbības pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmām. Protams, tas nav ideālākais variants, jo šīm grupām ir jāaizbrauc uz pozīcijām, jābūt savlaicīgai informācijai, bet tās tur ir uz vietas, lai varētu arī pārtvert dronus. Tas veido vairāku līmeņu aizsardzību, kad ir dažādas sistēmas. Mēs skatāmies uz vidējās darbības pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmu IRIS-T iepirkuma noslēgumu. Kad ienāks šīs sistēmas, tas iedos vēl papildu aizsardzības līmeni. Protams, jāsaprot, ka raķetes ir dārgas un vai mēs šausim pa droniem? Ja nebūs cita līdzekļa, mēs šausim un trieksim tos lejā, lai iedzīvotāji justos droši. NATO gaisa patrulēšanas misija, kas tagad ir pārtapusi arī aizsardzības misijā, ir nākamais līmenis.
Ja mēs atgriežamies pie sarunas sākumā pieminētā sadarbības līguma ar Ukrainu, tad kāds ir mūsu vajadzību saraksts un tieši ko mums vajag no ukraiņiem?
No ukraiņiem mums vajag kaujaslaukā testētas sistēmas un sistēmas, kuras Latvijas industrija nespēj izgatavot.
Tieši pretgaisa aizsardzības sistēmas?
Ne tikai.
Mēs runājam par vidējās darbības droniem, kas nodrošina efektīvu mērķu iznīcināšanu. Ar to palīdzību ukraiņi ļoti veiksmīgi pašlaik ir Krieviju apstādinājuši, iznīcinot gandrīz visu loģistiku, apgādi, kas atrodas simts un vairāk kilometru no frontes līnijas. Šādas sistēmas mūsu industrija pašlaik nodrošināt nevar, bet šādu sistēmu iegāde arī mūsu industrijai dos iespēju paskatīties daudz plašāk. Protams, ka pati tehnoloģija ir komercnoslēpums, bet mūsu industrijai būs iespēja saprast, kādas ir vajadzības, un tad varēs meklēt iespējas veidot kopuzņēmumus, ko ļauj noslēgtais sadarbības līgums, un par Latviju jau ir izrādījušas interesi vairākas dronu ražotājfirmas, kuras ir gatavas sadarboties, un ļoti būtiski ir tas, ka sadarbības līgums ļauj pārnest tehnoloģijas uz Latviju. Iepriekš tā nebija, un mēs fiziski šīs tehnoloģijas nevarējām dabūt.
Tāpat ir runa par dažādām elektromagnētiskām karadarbības sistēmām, radariem, slāpētājiem, kuru šeit nav. Tas nāk no mūsu karavīru novērojumiem, kas ukraiņiem palīdz apturēt Krievijas agresiju un veiksmīgi cīnīties. Šīs sistēmas bruņotie spēki izvērtē un viņu pieprasījums balstās uz vajadzībām, un ar tām mēs ejam pie Ukrainas. Mēs varam iet arī pie Zviedrijas, Čehijas, Vācijas, ASV, kurām ir līdzīgas sistēmas, bet jāsaprot, ka Ukrainas sistēmu efektivitāte ir pārbaudīta un tās ir arī salīdzinoši daudz lētākas, un tādēļ mēs tās nosacīti varam atļauties iegādāties tādos apjomos, kas mums būs vajadzīgi. Ja līdzīgas sistēmas mēs meklētu Eiropā un ASV, tas mums izmaksātu daudz vairāk un mums automātiski samazinātos pieejamie finanšu līdzekļi, lai mēs no saviem uzņēmējiem pirktu tos pašos zemes robotus, kas nodrošina loģistiku, apgādi, tos pašus pārtvērējdronus, lai uz robežas tie būtu nepieciešamā skaitā. Mēs skatāmies ne tikai uz to, kas ir mums nepieciešams militāri, bet arī, lai tas būtu ekonomiski pamatoti.
Ukrainas uzņēmumi, kurus es jau pieminēju, ir arī izrādījuši interesi nākt uz Latviju un strādāt kopā ar Latvijas uzņēmumiem, veidot produktus un sistēmas šeit, kas būtu ļoti liels atspaids, ļoti liels ieguvums Latvijai, jo mēs varētu jau kopīgi taisīt produkciju mums, Igaunijai, Lietuvai, Polijai, Vācijai, un tas būtu ļoti liels ieguvums arī Latvijas ekonomikai.
Vai jau ir skaidrs, kad varētu noslēgt konkrētas vienošanās ar Ukrainas aizsardzības nozares uzņēmumiem?
Mēs esam sagatavojuši sarakstu ar savām vēlmēm un aizsūtījuši Ukrainas Aizsardzības ministrijai. Viņi tagad runās ar Ukrainas uzņēmumiem. Jāsaprot ir tas, ka Ukrainā joprojām ir karš un viņiem šīs sistēmas arī ir vajadzīgas. Kad pēdējo reizi biju Ukrainā, viņu amatpersonas bija atbalstošas, bet ir jāskatās uz katru sistēmu atsevišķi. Iespējams, ka kādu no lielajām radaru vai slāpētāju sistēmām mēs nevarēsim iegūt mums vēlamajā laikā. Varbūt tas būs jāatliek vai jāmeklē kaut kur citur. Mēs tagad gaidām atbildi no Ukrainas puses.
Ja paturpinām par industrijas jautājumu, tad nesen tikāties ar Latvijas Investīciju attīstības aģentūras (LIAA) vadību, apspriedāt militārās ražošanas iespējas Latgalē. Vai tas nozīmē, ka Latgalē varētu veidot arī kādu rūpnīcu, kurā piedalītos Valsts aizsardzības korporācija?
Man tiešām ir bijušas veiksmīgas tikšanās ar Latvijas militārās industrijas pārstāvjiem. Esam pārrunājuši un sapratuši viņu vajadzības un iespējas, es esmu paudis savu redzējumu, kā mums vajadzētu strādāt kopā un kādas ir vajadzības. Esmu uzdevis atbildīgajām amatpersonām sagatavot ilgtermiņa redzējumu par iepirkumu sistēmu, lai tā dotu iespēju arī uzņēmējiem plānot savu attīstību, piegāžu ķēdes, iepirkumus, lai viņam būtu skaidrs skats uz nākotni, skaidrība trīs četrus gadus uz priekšu, cik daudz un kādas sistēmas mums būs vajadzīgas, lai caur dažādiem projektu attīstības finanšu instrumentiem uzņēmēji var nākt kopā ar bruņotajiem spēkiem un skatīties mazliet tālāk.
Par Latgali. Latgale ir tāds pats reģions, kurā var attīstīties tāpat kā Kurzemē, Vidzemē vai Zemgalē. Jebkuram projektam pamatā ir biznesa attīstības plāns. Mēs piedāvājam un aicinām uzņēmējus skatīties arī Latgales virzienā, ne tikai Pierīgā veidot militārās industrijas uzņēmumus. Mums veidojas ļoti plašs militārais poligons Sēlijā, kur var nodrošināt gan dronu, gan dažādu elektromagnētiskās karadarbības sistēmu testēšanu. Šeit uzņēmējiem ir iespēja virzīties ārpus Rīgas un darboties.
Konkrētu plānu par kādu konkrētu uzņēmumu izveidi Latgalē Aizsardzības ministrijai nav. Kā jau es minēju, tam ir jābūt pašu uzņēmēju biznesa plānam, bet mēs aicinām un mēs kopā gan ar Ekonomikas ministriju, gan ar LIAA skatāmies, kā mēs varētu atbalstīt uzņēmējus, kas ir atbalsta instrumenti, ko Ekonomikas ministrija, LIAA varētu piemērot. Protams, mēs labprāt gribētu redzēt kādu no uzņēmumiem šajā reģionā, bet tas ir pašu uzņēmumu ziņā, mēs nevienu nevaram piespiest.
Kas tālāk notiek ar "Rheinmetall" projektu?
Munīcija mums ir vajadzīga, un ne tikai mums, bet visai Eiropai. "Rheinmetall" izteica savu piedāvājumu, mēs to izvērtējām un nosūtījām atpakaļ mūsu redzējumu par bruņoto spēku vajadzībām. Tagad gaidām "Rheinmetall" atbildes soli. Plānojam arī tikšanos ar "Rheinmetall" pārstāvjiem, un tālāk jau būs lēmums, kā virzāmies tālāk.
Projekts nav nolikts malā vai "nogalināts", nebūt nē. Turpinās sarunas, un pašlaik mēs gaidām viņu piedāvājumu. Mēs no Aizsardzības ministrijas puses gribam uzturēt sarunu, lai lēmumi tiktu pieņemti, jo munīcija ir vajadzīga. Vai tas būs "Rheinmetall", vai kāds cits, vai mums tā būs jādodas kaut kur pirkt… Ir svarīgi, lai nav tā, ka mēs tikai tērējam bruņoto spēku vajadzībām, bet lai tas dod arī kādu pienesumu Latvijas valstij. Skatīsimies.
Kur varētu būt šādas rūpnīcas potenciālā atrašanās vieta?
Konkrētu vietu es atklāt nedrīkstu, jo tā būtu kritiskā infrastruktūra, bet reģions vairāk ir Ekonomikas ministrijas un LIAA kompetencē.
Cik tālu ir Baltijas aizsardzības līnijas izveide un kad varētu sākties plašāki darbi pie nocietinājumu izveides, jo pašlaik publiski ir atrādīti tikai "pūķa zobi" un līdzīgi šķēršļi? Kāda ir sadarbība ar Igauniju un Lietuvu?
Baltijas aizsardzības līnija, tāpat kā aizsardzības plāni, tiek sinhronizēta un visus plānus mēs esam pārrunājuši ar mūsu kolēģiem Igaunijā un Lietuvā. Es apmeklēju arī Igaunijas aizsardzības līniju un nocietinājumus, kurus viņi ir uzsākuši būvēt. Principā darbi mums laika ziņā iet aptuveni līdzvērtīgi. Viņi ir tikuši tālāk ar nocietinājumiem, bet viņiem bija arī daudz vienkāršākas zemju saskaņošanas šajā vietā, tāpēc arī mazlietiņ tālāk ir tikuši.
Mēs ejam pēc nospraustās laika līnijas. Pašreiz mēs koncentrējamies uz prettanku grāvjiem, "pūķa zobu" izvietošanu, materiāltehnisko parku izvietošanu, lai nepieciešamības gadījumā varētu izvērst darbību. Ir prettanku mīnu iepirkums, lai pastiprinātu šos šķēršļus. Tas viss notiek, un līdz gada beigām būs redzams patiešām liels progress. Uzsākām arī papildu prettanku grāvju rakšanu, un šeit jāsaka liels paldies gan aizsardzības, gan arī privātajam sektoram, kurš ir atbalstošs šajā procesā, jo mums ir jāpārņem zemes, jāveido servitūti. Tas viss ir sarežģīts pasākumu kopums.
Protams, ka mēs visi gribam redzēt rezultātu jau vakardien, un taisnība vien ir, jo rezultātam bija jābūt vakardien, bet vai to varēja tik ātri panākt? Domāju, ka nē. Mēs gājām cauri gan iepirkuma procedūrām, gan līgumu slēgšanai, gan "pūķu zobu" izveidošanai un piegādēm. Tas viss ir pietiekami sarežģīti un ilgstoši, bet līdz gada beigām būs patiešām redzams progress līnijas sagatavošanā. Nākamajā gadā mēs plānojam jau sākt bunkuru, nocietinājumu izveidošanu. Mūsu militārie inženieri cieši sadarbojas ar igauņiem, skatās, kā Igaunijā šo līniju veido, mācās gan no labās prakses, gan kļūdām, lai tad, kad sāksim mēs, varam to paveikt ātrāk un efektīvāk.
Ir sākti arī pretkājinieku un prettanku mīnu iepirkumi?
Prettanku mīnu iepirkumi, jā, ir sākti, un mēs skatāmies uz papildu iepirkumiem, lai nodrošinātu tos apjomus, kas mums ir nepieciešami. Pretkājnieku mīnu - nē.
Bet mēs taču tādēļ izstājāmies no Otavas konvencijas.
Jā, mēs izstājāmies no konvencijas, bet ir jāpaiet noteiktam laikam - sešiem mēnešiem -, lai mēs varētu kaut ko arī darīt. Pretkājnieku mīnas tā vienkārši iepirkt nevar. Tās var iepirkt no tām valstīm, kuru arī nav šajā konvencijā. Mēs arī esam izstrādes procesā ar vairākiem Latvijas uzņēmumiem, kuri nāk ar savu redzējumu, kādas varētu izskatīties šīs pretkājnieku mīnas. Skatīsimies un, iespējams, iesim uz šādu mīnu ražošanu jau Latvijā. Tas būtu vēl viens no mūsu pienesumiem industrijai.
Uzreiz gribu uzsvērt, ka nevienas no mīnām netiks izvietotas uz Baltijas aizsardzības līnijas šodien un rītdien. Tas notiks tikai kara gadījumā.
Ja turpinām par robežas tēmu, tad Valsts robežsardze ļoti vēlas papildu armijas vienību nosūtīšanu uz austrumu robežu, lai cīnītos pret Baltkrievijas izvērsto hibrīdo apdraudējumu. Ko jūs varat solīt saviem iekšlietu kolēģiem?
Tā ir Krievijas izvērsta hibrīdaktivitāte ar Baltkrievijas rokām. Mēs visu šo laiku robežsardzi esam atbalstījuši, esam tur šodien un būsim arī rītdien. Tā ir viena no Krievijas hibrīdkara izvērstajām aktivitātēm pret Latviju, uz kuru mums ir jāreaģē. Primāri tā ir iekšlietu sistēma, bet, protams, mēs saprotam, ka resursi ir nepietiekami, un tāpēc tur esam.
Mums ir norunāta tikšanās ar iekšlietu ministru, mums ir savs redzējums un piedāvājums, kā šo problēmu risināt, un mēs ar viņu to pārrunāsim, un skatīsimies, kāds būs iekšlietu ministra lēmums. Mēs esam gatavi atbalstīt, bet mums ir jāstrādā tā, lai būtu efektīvi un šo problēmu izbeigtu. Ja mums ir nepieciešami papildu cilvēki, tad Iekšlietu ministrijai, Valsts robežsardzei ir jādomā par savas kapacitātes celšanu. Karavīriem ir savi uzdevumi, mēs varam būt atbalstā, bet mēs nevaram pārņemt šo uzdevumu. Līdz ko mēs atbalstā ieliekam 100, 200, 300 karavīrus, viņi neveic savus uzdevumus.
Tāpēc mums ir piedāvājums, mēs to esam pārrunājuši ar Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieri un bruņoto spēku vadību. Mēs tur būsim, bet galvenais jautājums ir, kā mēs varam šo problēmu atrisināt īstermiņā un tad šo risinājumu uzturēt, lai Latviju nevarētu uzskatīt par vājo posmu.
Ko paredz šis piedāvājums? Papildu vienību nosūtīšanu uz robežu, papildu materiāltehnisko resursu novirzīšanu?
Gan, gan. Tā ir papildu materiāltehnisko līdzekļu, piemēram, dronu, masveida izmantošana, lai mēs varētu savlaicīgi ieraudzīt, sekot un sekmēt aizturēšanu. Tāpat ir svarīgi iedarboties ne tikai uz pārkāpējiem, bet liels akcents jāliek uz tiem, kas viņus ved. Ja nebūs, kas ved, tad nedomāju, ka robežpārkāpējs gribēs iet vairākus simtus kilometru, lai tiktu pāri nākamajai robežai. Tādēļ ir jāskatās kompleksi. Bet tam ir jābūt tiešām pārdomātam plānam, lai mēs aktivitātes veicam sinhronizēti, ar mērķi ne tikai skatīties uz žogu un atturēt, bet plašāk, skatoties arī uz tiem, kas pārvadā, kas finansē, skatoties uz informācijas telpu, lai arī sabiedrība iesaistītos procesā.
Nesen NATO samita laikā Valsts prezidenta kanceleja vienā no paziņojumiem bija minējusi, ka "NATO daudznacionālā brigāde bija izvērsusi darbību Latvijas austrumu pierobežā, iepazīstot apvidu un sadarbību ar vietējām Zemessardzes vienībām". Kas liedz NATO brigādi izmantot arī hibrīdapdraudējuma mazināšanai?
Katrai valstij ir dažādi likumi un normas, kas nosaka, kā tiek iesaistīti bruņotie spēki. Bruņotie spēki pārsvarā tiek iesaistīti militārā apdraudējuma gadījumā un konfliktu risināšanai, krīzes gadījumā bruņotie spēki sniedz atbalstu iekšlietu struktūrām, kā pašreiz to darām mēs. NATO daudznacionālajai brigādei nav šāda uzdevuma. Viņu uzdevums ir atturēt un nepieciešamības gadījumā aizstāvēt NATO valsts robežu.
Ja ir vajadzīgs citu valstu atbalsts, tad būtu nepieciešama starpvalstu vienošanās par šo apstākli un iekšlietu ministram, iespējams, būtu jārunā ar mūsu kaimiņvalstu iekšlietu ministriem, tā kā tas jau savulaik tika darīts ar igauņiem, kad igauņi palīdzēja. Runa var būt arī par Poliju, Vāciju, lai viņu robežsargi varētu atbalstīt šeit un sargāt Eiropas Savienības ārējo robežu pret nelegālo imigrāciju.
Ja atgriežamies pie NATO spēkiem, tad tas netiek skatīts. Latvijas bruņotie spēki ir iesaistīti un būs iesaistīti, bet daudznacionālā brigāde nepiedalās un ir tikai sava veida atturēšanas līdzeklis. Ja viņi kaut ko redz, viņi ziņo, un tad tas dod laiku reaģēt primāri Valsts robežsardzei un Valsts policijai, tad mums, bet viņu tieša iesaiste nav paredzēta un nav plānota. Mums pašiem ir jātiek galā, un mēs tiksim galā.
Kā jūs vērtējat situāciju ar NBS personālsastāvu? Mums izdosies sasniegt Valsts aizsardzības koncepcijā noteiktos mērķus attiecībā uz rezervistiem, profesionālo dienestu, Zemessardzi? Jūs noteikti pats, nākot no bruņotajiem spēkiem, esat redzējis, kāda ir jauniešu fiziskā, mentālā sagatavotība.
Es sākšu no otra gala par jauniešiem. Kad es pats iestājos dienestā 1996.gadā, mana fiziskā sagatavotība arī nebija ne tuvu tik ideāla, kādu varbūt vēlējās mani instruktori, bet burtiski pāris nedēļu laikā fiziskā sagatavotība "uzlidoja augšā". Tāpēc varbūt mēs pārāk daudz sagaidām no jauniešiem. Jā, viņu sagatavotība varbūt nav tāda, kādu mēs vēlētos, bet bruņotajiem spēkiem jaunietis ir arī jāveido. Fizisko sagatavotību var uzlabot un pilnveidot, nodrošinot apstākļus, kvalificētus instruktorus un atvēlot tam laiku. Tādēļ šeit es īpašu izaicinājumu neredzu.
Kas attiecas uz mentālo noturību, tad, paņemot jaunieti "no ielas" un ieliekot rāmjos, kur viņam ir smaga fiziskā slodze, cita ikdienas rutīna, uzdevumi, atbildība, ierocis paša rokās un biedra rokās blakus, arī šo mentālo noturību veido. Tāpat kā ar fizisko sagatavotību, ar jauniešiem vienkārši ir jāstrādā. Mums ir psihologu dienests, kas palīdz, daudz palīdz arī kapelānu dienests, instruktori, virsnieki. Ar jauniešiem ir jāstrādā, jo tā uzreiz, ieliekot vienībā, gatavs nav neviens. Tāpēc ir pamata apmācība, speciālā apmācība, vienības apmācība, lēniem soļiem ejot uz attīstību.
Manuprāt, ļoti veiksmīga ir Valsts aizsardzības dienesta (VAD) ieviešana, jo jaunieša ieiešana militārajā vidē caur VAD tiešām ir ļoti labi sakārtota. Izņēmumi var būt un būs, jo mēs katrs esam citādāks, bet mums ir jāmēģina atrast ceļš, katram ir sava loma uzdevuma izpildē. Es arī nesen biju mācībās, un VAD jauniešiem, kas tikko ir ienākuši, acis deg, jo dienests ir ļoti interesants, daudz ir iespējams mācīties, saprast. Ja mēs spēsim šo noturēt, mēs spēsim sasniegt arī skaitliskos uzstādījumus, jo no VAD karavīriem pietiekami daudzi pāriet profesionālajā dienestā, un pašlaik šis skaitlis ir pozitīvs. Tāpat tas veidos rezerves. Tāpat tā ir reklāma no mutes mutē nākamajiem jauniešiem, kas, iespējams, vēl šaubās, vai pieteikties brīvprātīgi un mācīties aizstāvēt savu valsti, dot savu artavu valsts drošībā. Pēc manām domām, tas būtu katra jaunieša gods un pienākums būt daļai no Latvijas aizsardzības sistēmas. Ja mēs gribam šeit dzīvot, tad par valsti ir jārūpējas. Iespējams, tas arī motivē šo jauniešu vecākus iesaistīties Zemessardzē.
Tomēr, ja atgriežamies pie sākotnējās fiziskās sagatavotības, vai tev nav nepieciešamas sarunas ar jūsu kolēģi izglītības ministri, jo skolās sporta stundu skaits ir samazināts un rekrutēšanas centram noteikti pašlaik par to ir skaudrs viedoklis?
NBS, protams, vēlētos, lai atnāk sportisti, paņem 50 kilogramu mugursomu un uzreiz dodas uzdevumu izpildē.
Bet pilnīgi piekrītu, ka NBS vadībai vajadzētu apsēsties ar izglītības un veselības ministru un pārrunāt, kā mēs varam sakārtot sistēmu un lielāku uzsvaru likt uz jauniešu fizisko sagatavotību un psiholoģisko noturību jau skolā, lai viņi būtu gatavāki.
Jā, iespējams, mēs varam domāt par savu prasību samazināšanu, bet tas būtu ļoti izaicinoši, jo ikviens komandieris jums pateiks, ka karavīram vajag spēt skriet un nest ekipējumu jau no pirmās dienas, lai piedalītos uzdevumos. Tomēr ir jāsaprot, ka arī mūsu sabiedrība ir mainījusies un ir jāmeklē līdzsvars, kā ieinteresēt jaunieti nākt un pievienoties NBS, nenogalinot to caur augstām fiziskās sagatavotības un veselības prasībām. Tādēļ es domāju, ka mums ir jāizrunājas un jānonāk pie modeļa, kas ir izdevīgs gan izglītības sistēmai, gan NBS, gan arī jaunietim.
Varbūt prasību samazināšana varētu attiekties uz to vienību karavīriem, kur nav nepieciešams fiziskais spēks - piemēram, dronu vienības, loģistikas vienības? Mēs varam redzēt, ka Ukrainā daudz šādu uzdevumu veic pat tie karavīri, kas ir kļuvuši par invalīdiem.
Es arī esmu ar viņiem runājis. Atbilde te ir gan jā, gan nē. Jā, jo šodien viņš ir dronu operators, bet nē, jo, iespējams, rīt viņš vairs nebūs dronu operators, bet kājinieks, jo situācija mainīsies. Bet es pilnīgi piekrītu, ka dronu operatoram, par kibertelpas aizsardzību atbildīgajam speciālistam nav vajadzīga tāda fiziskā sagatavotība kā kājiniekam vai speciālo uzdevumu vienības karavīram. Kā jau jūs pareizi minējāt, Ukrainas pieredze ir citāda, viņi skatās uz cilvēku spējām, bet te ir arī jāņem vērā tas, ka viņiem ir karš. Miera apstākļos arī viņiem armijā bija visas šīs prasības, bet karš mainīja daudzus nosacījumus un sapratni. Ir daudzi, tostarp arī civilie iedzīvotāji, kas kara laikā veic noteiktus uzdevumus un viņiem nav ne jāskrien, ne jārok ierakumi. Mums ir jāskatās, jāmācās un jādomā, cik daudz no Ukrainas pieredzes paņemt. Tam visam jānotiek caur izvērtēšanu.
Kā jūs vērtējat ideju, ka VAD, obligāto iesaukumu attiecina arī uz sievietēm?
Par VAD - jā. Kāpēc nē?
Es sākšu ar to, ka katram pilsonim ir atbildība pret savu valsti. Ļoti ceru uz to, ka meitenes pašas brīvprātīgi pieteiktos VAD. Jau pieminētie dronu operatori, kibertelpas speciālisti, apgādes speciālisti - ir ļoti daudz specialitāšu, kas ir piemērotas. Kad es vēl biju komandieris, man bataljonā bija divas vada komandieres sievietes, un man ir tikai vislabākās atsauksmes par viņu lēmumiem un spēju vadīt vienību. Tādēļ mums sievietes bruņotajos spēkos vajag.
Bet dienests obligātā kārtā?
Te mums ir jāvērtē arī sabiedrības gatavība tam. Es tomēr ceru, ka mums VAD būs pietiekami daudz jauniešu, kas pietieksies brīvprātīgi, lai mums nebūtu jādomā par obligāto iesaukumu.
Lai gan daudzi saka, ka tas notiek tieši pēdējos mēnešos, bet faktiski jau kopš kara sākumā Ukrainā no dažādu analītiķu un amatpersonu puses izskan, ka notiks arī Krievijas uzbrukums NATO valstīm. Tiek saukti arī dažādi laika termiņi, kad tas varētu notikt. Vai šobrīd šie riski ir augstāki? Vai arī jūs to tulkotu kā mēģinājumus mobilizēt Rietumu sabiedrību Ukrainas atbalstam?
Krievijas militārs iebrukums šobrīd manā uztverē nav iespējams. Krievija ir iestrēgusi Ukrainā. Ukraina veiksmīgi cīnās un iznīcina gan Krievijas loģistiku, gan veic tālo mērķu iznīcināšanu, kas liedz Krievijai attīstīt savus uzbrukumus tālāk. Tāpēc tiešs militārs konvencionāls uzbrukums NATO manā uztverē nav iespējams.
Provokācijas… Mēs jau šodien redzam provokācijas, un nelegālā imigrācija ir daļa no tā. Protams, Krievija var izvērst arī cita veida provokācijas. Mēs esam kontaktā ar mūsu sabiedrotajiem, iekšlietu dienestiem, ar Ukrainu, skatāmies un sekojam līdzi attīstībai. Parādoties indikācijām, mēs esam gatavi reaģēt. Te nestaigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Ja būs drons, to iznīcināsim, ja būs zaļie cilvēciņi, iekšlietu dienesti, Valsts drošības dienests viņus vai nu arestēs, vai neitralizēs. Gan iekšlietu dienesti, gan bruņotie spēki ir gatavībā, lai, ja ir provokācijas, mēs esam spējīgi tās neitralizēt.
Taču tāds masīvs uzbrukums… Tad Krievijai ir jāpārsviež savi spēki no Ukrainas, jāformē vienības netālu no mums un jāveic uzbrukums. Vai tas ir iespējams? Mēs to pamanītu ļoti savlaicīgi. Turklāt, ja Krievija veiktu šādu gājienu, tas ukraiņiem pavērtu daudz lielākas iespējas veikt savas operācijas, ko Krievija atļauties nevar. Vai Krievija var atļauties karot divās frontēs? Tā būs stratēģiska kļūda. Jau uzbrukums Ukrainai ir stratēģiska kļūda un pārrēķināšanās. Tāpēc Krievija tuvākajā laikā neko līdzīgu nespēs. Es to nesaku tikai tādēļ, lai nomierinātu.
Protams, Krievija atjaunos savu armiju. Bet tāpēc arī NATO, mēs visi būvējam savas armijas daudz spēcīgākas, lai tās ir spējīgas apturēt un nepieciešamības gadījumā arī sakaut, lai Krievija šādus plānus nerealizētu. Pēdējā NATO samitā tika paziņots, ka investīcijas militārajā industrijā ir 139 miljardi eiro, lai paaugstinātu kaujas spējas. Tās ir milzīgas summas, un mūsu spējas strauji aug. Arī Latvijā mēs ieguldām, lai bruņoto spēku kapacitāte augtu daudz straujāk. NATO apņemšanās gan par 5. pantu, gan par aizsardzību no pirmā centimetra skaidri un gaiši ir definēta. ASV apņemšanās būt stratēģiskam partnerim, piedalīties un aizstāvēt ir skaidri definēta. NATO valstu apņemšanās palielināt aizsardzības izdevumus ir.
Bet vai mēs varēsim ielīst [Krievijas prezidenta Vladimira] Putina galvā? Nē. Mums ir jābūt gataviem, un mēs gatavojam savus spēkus tā, lai mēs būtu gatavi gan provokācijām, gan valsts aizsardzībai.
Krievijā rudenī ir paredzētas Valsts domes vēlēšanas, un tiek pieļauts, ka pēc tam notiks mobilizācija, lai, protams, pirmkārt, nodrošinātu karotājus Ukrainā, bet tiek pieļauts arī daudz lielāks provokāciju risks.
Provokāciju risks pastāv vienmēr. Jautājums ir tikai par to, cik gatavi mēs esam reaģēt. Tāpēc mēs tiešām ļoti sinhroni strādājam kopā ar mūsu drošības iestādēm. Jāuzlabo sadarbība ar robežsardzi un citiem partneriem, lai uz provokācijām mēs varētu reaģēt daudz ātrāk un efektīvāk un tās neitralizēt. Tas, ka Krievija var mēģināt testēt NATO, mūsu gatavību… Tāpēc mēs neguļam un strādājam, lai mūsu vienības kļūtu daudz efektīvākas.
NATO samitā Baltijas valstu gaisa patrulēšanas misija tika pārveidota par pretgaisa aizsardzības misiju. Ko tas praktiski nozīmē?
Tas nozīmē daudz ātrāku lēmumu pieņemšanu. Ir patrulēšana un ir kaujas uzdevumu izpilde uzreiz, no pirmā brīža. Jebkurā gadījumā beigās lēmumu pieņem pilots, tāpat kā uz zemes karavīrs, vai ienaidnieks ir jāiznīcina vai nē, bet pāriešana no patrulēšanas uz aizsardzības misiju nodrošina daudz efektīvāku spēju reaģēt. Esam ar partneriem runājuši arī par to, ka būtu nepieciešams palielināt pretgaisa aizsardzības vienību Baltijas reģionā.
Kāds no iesaistītajiem jau to ir solījis?
Mēs par to esam runājuši, bet lēmumiem ir jānāk no gaisa misijā iesaistītajām valstīm.
Taču mēs visi saprotam, ka tas ir nepieciešams, tādēļ ir arī mūsu IRIS-T iepirkums, Igaunija iegādājas savas pretgaisa aizsardzības sistēmas, NATO pastiprina patrulēšanu. Tādēļ spējas ir. Protams, gan aizsardzības sektors, gan jebkurš iedzīvotājs gribētu, lai to ir vairāk, bet ir jāņem vērā arī iespējas un citi uzdevumi. Pašlaik strādājam, lai savu aizsardzības sistēmu īpaši efektīvu izveidotu pret droniem, turklāt ne tikai vienā, bet jau vairākos līmeņos. Latvijas militārā industrija mums ir solījusi arī jaunus tehnoloģiskos risinājumus, un es ļoti ceru, ka mēs tos arī saņemsim, jo tas samazinās mūsu karavīru iesaisti un būs vairāk mākslīgā intelekta vadītu sistēmu.