Aizturēts policists, kurš Priekulē līdz nāvei piekāva modes mākslinieku Vamzi
Kurzemes rajona tiesa pirmdien piemērojusi apcietinājumu policistam, kurš aizturēts aizdomās par vīrieša nāvējošu piekaušanu Priekulē.
Pēc notikušā kriminālprocess no Valsts policijas nodots izmeklēšanai Iekšējās drošības birojam (IDB), jo tajā iesaistīta Valsts policijas amatpersona. Kriminālprocess sākts pēc Krimināllikuma 125. panta trešās daļas – par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ izraisījusi cietušā nāvi.
IDB pagaidām plašākus komentārus par izmeklēšanas gaitu nesniedz, norādot, ka papildu informācija tiks publiskota, tiklīdz tas nekaitēs kriminālprocesa interesēm.
Ziņots, ka apcietinātais ir Valsts policijas jaunākais inspektors Andis Silnieks, kurš dienestā pildīja reaģēšanas funkcijas. Savukārt bojāgājušais ir Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs un izglītības programmas "Apģērbu dizains" vadītājs Normunds Vamzis, informējusi izglītības iestāde.
Jauns.lv jau ziņoja, ka traģiskais incidents notika nedēļas nogalē Priekulē pilsētas svētku laikā. Konflikta laikā starp vairākām personām kādam vīrietim tika nodarīti smagi miesas bojājumi. Lai gan notikuma vietā ieradās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi, cietušais ātrās palīdzības automašīnā mira.
Saskaņā ar līdz šim zināmo informāciju aizdomās turētais policists negadījuma brīdī atradās ārpus dienesta un bija alkohola reibumā. Valsts policijā viņš strādāja kopš 2022. gada septembra, un līdz šim viņam nebija piemēroti disciplinārsodi.