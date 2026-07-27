Dailes teātris jauno sezonu sāks ar repertuāra izrādēm un Baltijas teātru viesizrādēm
Dailes teātris augustā sāks jauno sezonu, piedāvājot skatītājiem repertuāra izrādes un īpašu Baltijas teātru viesizrāžu skati, informēja teātra komunikācijas vadītāja Agnese Vārpiņa.
Dailes teātra kolektīvs 29. jūlijā sanāks uz tradicionālo kopsapulci. Tajā teātra direktors Juris Žagars un mākslinieciskais vadītājs Viesturs Kairišs informēs par jaunās sezonas aktualitātēm. Pēc kopsapulces taps arī teātra darbinieku tradicionālā kopbilde.
Dailes teātris oficiāli jauno sezonu sāks 11. augustā ar igauņu režisoru tandēma Ene-Līsas Semperes un Tīta Ojaso režijas darbu "Meistars un Margarita", kas būs šī iestudējuma pēdējā izrāde.
Iestudējums pirmizrādi piedzīvoja 2024. gada martā un saņēmis vairākas "Spēlmaņu nakts" 2023./2024. gada sezonas nominācijas.
Savukārt augusta nogalē Dailes teātris gatavo īpašu viesizrāžu skati. Tajā būs skatāma Igaunijas Drāmas teātra izrāde "Tīrs bizness", kā arī Igaunijas Nacionālā teātra "Vanemuine" izrāde "Beigas". Paredzēts, ka turpmāk katru gadu sezonas sākumā Dailes teātris skatītājiem piedāvās Baltijas jūras reģiona teātru un mākslinieku darbu viesizrādes.
Jaunās sezonas pirmizrādes teātrī gaidāmas septembrī. Sezonas pirmais jauniestudējums pirmizrādi piedzīvos 11. septembrī. Lielajā zālē režisors Mārtiņš Eihe iestudē dramaturga Maikla Freina darbu "Mazliet par skaļu". Šī iestudējuma žanru teātris definējis kā "čakaru divos cēlienos", kas ietver "emocionālu izvirdumu sanitāro mezglu" un "lēnu avāriju".
Savukārt 12. septembrī notiks pirmā pirmizrāde Jaunajā zālē. Uz Dailes teātra Jaunās zāles skatuves atgriezīsies režisors Dmitrijs Petrenko ar īru dramaturga Konora Makfērsona lugu "Mirdzošā pilsēta".
Plašāk par gaidāmās sezonas jauniestudējumiem Dailes teātris informēs īpašā sezonas atklāšanas preses konferencē, kas plānota septembra sākumā.