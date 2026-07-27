Pēc gadiem ilgas gaidīšanas Gaisa tilta pārbūve tuvojas - noslēgts nozīmīgs līgums
Rīgas pašvaldība noslēgusi pusmiljonu eiro vērtu līgumu ar SIA "Projekts 3" par Gaisa tilta pārbūves būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību, informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.
Gaisa tilta pārbūve ir viens no nozīmīgākajiem Rīgas satiksmes infrastruktūras attīstības projektiem. Būvprojekta mērķis ir nodrošināt pārvada drošu un ilgtspējīgu ekspluatāciju, saglabājot tā arhitektonisko veidolu, vienlaikus uzlabojot satiksmes drošību, vides pieejamību un infrastruktūras ilgmūžību.
Projektēšanas risinājumos paredzēts izmantot ilgtspējīgus un videi draudzīgus risinājumus, kā arī nodrošināt būves ekspluatācijas laiku vismaz 100 gadu garumā.
Projektēšanas laikā tiks veikta transporta plūsmu modelēšana, izstrādāti satiksmes organizācijas risinājumi būvdarbu periodam un apbraukšanas shēmas, īpašu uzmanību pievēršot sabiedriskā transporta kustības nodrošināšanai.
Tāpat projektā paredzēti risinājumi gājēju un velobraucēju ērtākai un drošākai kustībai, jauna apgaismojuma izbūvei, tilta uzturēšanas infrastruktūrai un pārvada 3D vizualizāciju izstrādei.
Par pamatu būvprojekta izstrādei tiks izmantota iepriekš sagatavotā būvniecības ieceres dokumentācija un Gaisa tilta arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija, vienlaikus paredzot iespēju pilnveidot tehniskos risinājumus, lai nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošu, drošu un ilgmūžīgu infrastruktūru.
Līguma summa ir 487 800 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Atbilstoši līguma nosacījumiem, būvprojekta izstrāde ilgs 12 mēnešus.
Projektēšanu plānots pabeigt 2027. gadā, savukārt Gaisa tilta pārbūvi - līdz 2030. gadam.
Kā liecina "Firmas.lv" informācija SIA "Projekts 3" reģistrēta 2002. gadā. Uzņēmums vienādās daļās Ģirtam Šķupelim un Mārtiņam Roopam.
Uzņēmuma pamatkapitāls ir 88 950 eiro. Tas pērn strādājis ar 2,67 miljonu eiro apgrozījumu un 291 830 eiro peļņu.