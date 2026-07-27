Pēc sporta trenera aizturēšanas par iespējamu seksuālu vardarbību ar paziņojumu nāk klajā hokeja klubs "Ogres novada Lāči"
Bērnu hokeja klubs "Ogres novada Lāči" pirmdien publiskojis paziņojumu pēc tam, kad plašāku rezonansi izraisīja ziņas par Valsts policijas sākto kriminālprocesu pret kādu sporta treneri aizdomās par seksuālu vardarbību pret bērniem.
Lai gan klubs savā paziņojumā neapstiprina, ka aizturētā persona ir tā treneris, tajā norādīts, ka organizācija ir informēta par publiskajā telpā izskanējušo informāciju saistībā ar personu, kura piedalījusies kluba organizētajā nometnē.
Klubs norāda, ka pēc pirmās informācijas saņemšanas 24. jūlijā nometnes organizētāji nekavējoties sazinājušies ar Valsts policiju, lai tā varētu veikt procesuālās darbības.
"Klubs pilnībā sadarbojas ar tiesībsargājošajām iestādēm un sniedz tām visu pieprasīto informāciju," teikts paziņojumā.
Tāpat uzsvērts, ka bērnu drošība vienmēr bijusi un arī turpmāk būs kluba augstākā prioritāte, bet jebkāda veida sadarbība ar konkrēto personu ir pārtraukta. Izmeklēšanas interesēs plašākus komentārus klubs nesniedz.
Jau vēstīts, ka Valsts policija sākusi kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 160. panta ceturtās daļas par seksuālu vardarbību pret bērniem līdz 16 gadu vecumam. Policija aizturējusi vienu personu, kurai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums.
Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Rūta Strautniece apstiprināja, ka izmeklēšanas interesēs plašāki komentāri šobrīd netiek sniegti.
Savukārt kāda bērnu un jauniešu sporta kluba amatpersona iepriekš pastāstīja, ka par iespējamo seksuālo vardarbību pret bērnu klubu informējis viens no vecākiem. Pēc tam nekavējoties informēta Valsts policija, kas sporta nometnē, kurā piedalījās astoņus līdz desmit gadus veci bērni, veica procesuālās darbības un aizturēja treneri.
Klubā norādīja, ka treneris ar bērniem strādājis vairākus gadus un līdz šim ne no vecākiem, ne bērniem sūdzības par viņa darbu neesot saņemtas.
"Nebija ne mazāko indikāciju, ka trenerim varētu būt kādi ļauni nodomi pret bērniem. Ja iepriekš būtu bijušas kādas aizdomas, tad viņš nekādā gadījumā ar bērniem nestrādātu," aģentūrai LETA sacīja kluba amatpersona.