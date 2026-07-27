Aicina ziedot Latvijas goda konsulāta darba atjaunošanai Ukrainā
Fonds "Uzņēmēji mieram" sadarbībā ar žurnālisti Ievu Vārnu sācis ziedojumu vākšanu, lai pēc Krievijas aviobumbu trieciena Slovjanskā palīdzētu goda konsulam Oleksandram Pavenko atrast un iekārtot jaunas telpas Latvijas pārstāvniecības darba atjaunošanai Doneckas apgabalā, informēja fonds.
Kā vēstīts, Krievijas 24. jūlija aviotriecienā smagi cietusi Latvijas goda konsulāta ēka Slovjanskā. Uzbrukumu un konsulāta ēkas bojājumus ir apstiprinājusi arī Ārlietu ministrija.
Triecienā dzīvību zaudējuši civiliedzīvotāji un vairāki cilvēki ievainoti, to vidū arī divi brīvprātīgie, kuri palīdzēja konsulāta darbā. Triecienā bojāta ne tikai konsulāta ēka, bet iznīcinātas arī konsulāta darbinieku automašīnas un biroja aprīkojums. Konsula komanda patlaban no ēkas izved visu, ko vēl iespējams glābt, tostarp Latvijas karogus un pateicības rakstus.
Fonds ir ciešā saziņā ar goda konsulu un viņa komandu, lai vienotos par konkrētiem atbalsta veidiem.
Fonda "Uzņēmēji mieram" direktore Laura Skrodele norāda, ka Slovjanskas konsulāts bija ne tikai Latvijas atbalsta Ukrainai simbols, bet arī vieta, no kuras tika sniegta palīdzība Ukrainā. Ar konsulāta starpniecību palīdzība nogādāta gan brigādēm frontē, gan cilvēkiem, kuri vairākkārt palikuši bez mājām.
Konsulāta iznīcināšanas dēļ zaudēts arī kanāls, pa kuru Latvijas palīdzība nonāca pie cilvēkiem Donbasā. Fonds paudis gatavību palīdzēt konsulam atrast un iekārtot jaunas telpas.
Latvijas goda konsulāts Slovjanskā fondam līdz šim bijis sadarbības partneris palīdzības piegādē un koordinēšanā. Ar konsulāta starpniecību fonds sācis darbu ar vairākām brigādēm un korpusiem Donbasa frontē, kā arī nogādājis humāno palīdzību iedzīvotājiem, kuri no okupētajām teritorijām pārcēlušies uz Slovjansku un Kramatorsku.
Nosūtītas vairākas pārtikas kravas. Palīdzība vietējiem iedzīvotājiem un bēgļiem sniegta goda konsula baznīcā, piedaloties arī fonda pārstāvjiem. Fondā norāda, ka šā gada pavasarī Krievijas triecienos cieta arī goda konsula baznīca. Nedēļas laikā tai tika uzklāts pagaidu jumta segums, un darbs turpinājās.
Fondā uzsver, ka Pavenko karā ir zaudējis trīs dēlus un divus brāļus, tomēr turpina strādāt Latvijas un Ukrainas labā.
Savukārt Aizsardzības ministrijas eksperts militāri reliģiskās sadarbības jautājumos Elmārs Pļaviņš norāda, ka Pavenko uzņēmums Donbasā ir "saliņa, kas daudziem cilvēkiem dod darbu un iemeslu palikt savā zemē". Pļaviņš aicina atbalstīt konsulāta darbības atjaunošanu.
Piektdien, 24. jūlijā, plkst. 10.40 Krievijas uzbrukumā iznīcināta Latvijas goda konsulāta ēka Slovjanskā, Doneckas apgabalā, Ukrainā. Saskaņā ar Ukrainas iestāžu sniegto informāciju konsulātam trāpījusi Krievijas aviobumba KAB-250.
Latvija piektdien izsauca Krievijas vēstniecības pagaidu pilnvaroto lietvedi un iesniedza protesta notu, izsakot nosodījumu Krievijai par brutālo uzbrukumu Slovjanskas pilsētai un Latvijas goda konsulāta ēkas iznīcināšanu.
Arī Lietuva izteikusi oficiālu protestu Krievijai par piektdien notikušajiem masveida raķešu, aviobumbu un dronu triecieniem Ukrainai, kuros tika nogalināti vairāk nekā 15 iedzīvotāji un nodarīti postījumi, tostarp iznīcināta Latvijas goda konsulāta ēka Doneckas apgabala Slovjanskā.