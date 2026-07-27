Vidzemes slimnīcā pasaulē nācis šā gada 400. bērniņš - alūksniešu ģimenē piedzimis mazais Martins
Ceturtdien, 23. jūlijā, Vidzemes slimnīcas Dzemdību nodaļā pasaulē nāca šā gada 400. jaundzimušais. Par jubilejas bērniņu kļuva puisēns Martins, kurš piedzimstot svēra 4460 gramus un bija 54 centimetrus garš.
Laimīgie vecāki – mamma Alla un tētis Andrejs – mazo Martinu vedīs uz Alūksni, kur viņu ar nepacietību jau gaida kupla ģimene. Mājās mazo brālīti īpaši ļoti gaida Alans (14) un Simona (9), kā arī lielākais brālis un māsa – Roberts (18) un Kristiāna (24).
"Vārdiņu izvēlējāmies visi kopā ģimenes lokā. Lielu diskusiju nebija – ātri vien sapratām, ka tieši Martins būs vispiemērotākais vārds," atklāj mazuļa vecāki.
Runājot par kuplās ģimenes ikdienu, vecāki atzīst, ka liela ģimene prasa drosmi, taču šobrīd situācija jau ir citāda: "Lielie bērni jau ir patstāvīgi un paši var par sevi parūpēties, tāpēc mēs ar tēti tagad pilnībā varam pieslēgties mazā Martina aprūpei. Pirmais uzdevums, pārrodoties mājās, būs ieviest ikdienas ritmu un vienam otru atbalstīt."
Par dzemdību pieredzi Vidzemes slimnīcā ģimene izsakās ar siltiem vārdiem: "Jūtamies ļoti apmierināti – personāls bija ārkārtīgi jauks un profesionāls, bet visa atmosfēra nodaļā – mierīga un atbalstoša."
Rūpēs par mātes un bērna veselību mazuļa ienākšanas brīdī piedalījās vecmātes Sanita Šatrovska un Santa Tēraudkalne, kā arī ginekologi un dzemdību speciālisti - dr. Šneiders un dr. Abramova.