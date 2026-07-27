Otrdien daudzviet īslaicīgi līs
Otrdien daudzviet Latvijā īslaicīgi līs un gaisa temperatūra nepārsniegs +22 grādus, prognozē sinoptiķi.
Naktī lietus gaidāms galvenokārt valsts austrumos. Sākot no rietumiem, debesis brīžiem skaidrosies. Pūtīs lēns līdz mēreni stiprs rietumu, dienvidrietumu vējš, piekrastē ar brāzmām līdz 15 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra būs +10..+14 grādi, piekrastē - līdz +17 grādiem.
Dienā lietus mākoņi augs galvenokārt valsts centrālajā un austrumu daļā, vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes. Rietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 10-15 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs +18..+22 grādi.
Rīgā naktī debesis skaidrosies, nav gaidāmi nokrišņi, pūtīs neliels dienvidrietumu vējš un gaiss atdzisīs līdz +13 grādiem. Dienā gaidāms īslaicīgs lietus, iespējamas pērkona lietusgāzes, rietumu vējš brāzmās brīžiem pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē, gaiss iesils līdz +21 grādam.