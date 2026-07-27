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Šodien 14:09
VIDEO: Rīgā ar atklātu liesmu pēkšņi aizdegas elektroauto
Jaunā darba nedēļa kādam elektroauto īpašniekam sākusies īpaši neveiksmīgi – pirmdien, 27. jūlijā, Rīgā, Dēļu ielā, dienas laikā aizdegās elektroauto, kas bija novietots stāvlaukumā pie biroju ēkām. Par laimi, automašīnā ugunsgrēka brīdī cilvēku nebija.
Kā liecina Jauns.lv rīcībā esošā informācija, automašīna dega ar atklātu liesmu, bet virs notikuma vietas pacēlās liels dūmu mākonis.
Uz notikuma vietu operatīvi devās divas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) ekipāžas. Glābēji ugunsgrēku īsā laikā lokalizēja un likvidēja, nepieļaujot liesmu izplatīšanos.
Ugunsgrēks izcēlās stāvlaukumā, kur bija novietotas arī citas automašīnas, tādēļ apkārt esošo spēkratu īpašnieki steidza pārdzīt savus transportlīdzekļus drošākā vietā, baidoties, ka uguns varētu izplatīties.
Pagaidām nav zināms, kas izraisīja elektroauto aizdegšanos.