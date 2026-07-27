FOTO, VIDEO: slepena cigarešu fabrika Grobiņas pusē strādāja pilnā jaudā - dienā saražoja līdz 1,5 miljoniem cigarešu
Grobiņas apkārtnē Nodokļu un muitas policija atklājusi un apturējusi vērienīgu nelegālu cigarešu ražotni, kas atradās aktīvā darbībā un spēja saražot aptuveni 1,5 miljonus cigarešu dienā.
Operācijas laikā veiktas 11 kratīšanas, aizturētas 18 personas, bet izņemtās tabakas, izejvielu un gatavās produkcijas apjoms mērāms desmitos tonnu.
Ražotne bija aprīkota pilnam cigarešu ražošanas ciklam
Nodokļu un muitas policija informē, ka operācija īstenota ciešā sadarbībā ar Kurzemes tiesas apgabala prokuratūru. Neraugoties uz noziedzīgā grupējuma īstenotajiem konspirācijas pasākumiem, izmeklētājiem izdevās sekmīgi apturēt ražotni tās darbības laikā un aizturēt visas iesaistītās personas.
Nelegālajā fabrikā bija uzstādītas divas cigarešu ražošanas iekārtas, divas paciņu iepakošanas līnijas un divas cigarešu bloku iepakošanas iekārtas. Turpat atradās arī tabakas lapu smalcināšanas un žāvēšanas iekārtas, kas nodrošināja pilnu ražošanas procesu. Pēc sākotnējām aplēsēm ražotnes jauda sasniedza aptuveni 1,5 miljonus cigarešu dienā.
Aizturēšanas brīdī uz ražošanas līnijām tika izgatavotas "Marlboro Red" un "Rothmans Slim" zīmolu cigaretes. Izmeklētāji uzskata, ka ražotnē viltoti arī citu populāru zīmolu izstrādājumi, tostarp "Winston" un "Marlboro Gold".
Darbinieki dzīvoja pilnīgā izolācijā
Ražotne bija pilnībā pielāgota darbinieku dzīvošanai uz vietas. Telpās bija ierīkota virtuve, guļvietas, dušas, sanitārās telpas un veļas mazgāšanas iespējas, kā arī uzkrāti pārtikas krājumi. Policija norāda, ka tajā nodarbinātie Baltkrievijas pilsoņi atradās pilnīgā izolācijā no ārpasaules.
Kopumā aizturētas 18 personas. Septiņpadsmit no tām piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums, bet vienai personai tiesa to aizstāja ar drošības naudu.
Izņemti vairāk nekā 60 tonnu tabakas un miljoniem cigarešu
Kratīšanu laikā ražotnē, noliktavā un kravas automašīnā izņemts liels daudzums izejvielu un gatavās produkcijas. Starp atrastajiem materiāliem bija tabaka, filtri, papīrs, folija, plēves, līme, kā arī cigarešu paciņu un bloku sagataves.
Kopumā izņemti vairāk nekā 4000 kastes ar izejmateriāliem, 58 paletes ar iepakošanas materiāliem, vairāk nekā 60 tonnas tabakas un aptuveni 2,4 miljoni jau saražotu cigarešu.
Eksperti secinājuši, ka nelegāli ražoto cigarešu kvalitāte bijusi ļoti augsta, tādēļ gala patērētājiem tās būtu grūti atšķirt no oriģinālajiem izstrādājumiem. Pēc policijas aplēsēm, apturot šo ražotni, organizētajam noziedzīgajam grupējumam nodarīti zaudējumi vairāku miljonu eiro apmērā.
Iespējama saistība ar milzīgu cigarešu kravu pie Igaunijas robežas
Kriminālprocess sākts šā gada 30. jūnijā par tabakas izstrādājumu nelikumīgu ražošanu lielā apmērā organizētā grupā.
Izmeklētāji arī norāda, ka jūlija sākumā netālu no Latvijas un Igaunijas robežas aizturētajā kravas automašīnā atrastie 9,2 miljoni cigarešu, iespējams, ražoti tieši šajā Grobiņas apkārtnē atklātajā nelegālajā cigarešu fabrikā.
Izmeklēšana turpinās, lai noskaidrotu visus noziedzīgā grupējuma darbības apstākļus un iesaistītās personas.