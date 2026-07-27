"Esam zaudējuši izcilu pedagogu, radošu personību un atsaucīgu kolēģi" - Priekules svētkos nežēlīgi nogalināts modes mākslinieks Normunds Vamzis
Nedēļas nogalē Priekules Ikara svētku zaļumballē Valsts policijas (VP) darbinieks iesitis vīrietim, kurš vēlāk miris.
Bojāgājušais ir Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs un izglītības programmas "Apģērbu dizains" vadītājs Normunds Vamzis, portālam "Liepajniekiem.lv" apstiprināja viņa tuvinieks.
Jūlija vidū notika Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas (LMMDV) jubilejas salidojums, un tā laikā tika aizvadīta arī īpaša godināšanas ceremonija kopā ar Latvijas Republikas ministru Nauri Puntuli. Par nozīmīgu ieguldījumu profesionālās kultūrizglītības attīstībā, jauno talantu izaugsmē un skolas radošo tradīciju stiprināšanā atzinības rakstu saņēma arī Normunds Vamzis.
Normunds savulaik absolvējis Liepājas Mākslas vidusskolu, maģistra grādu ieguvis Viļņas Mākslas akadēmijā un darbojies dažādos modes namos Latvijā un Lietuvā, īstenojis idejas reklāmām un citiem pasūtījumiem, tāpat Rīgā pats veidojis tērpus kā modes mākslinieks, gūstot atzinību arī konkursos.
"Mūs dziļi satricinājusi vēsts par mūsu ilggadējā kolēģa, pedagoga un Apģērbu dizaina izglītības programmas vadītāja Normunda Vamža negaidīto aiziešanu mūžībā," savā "Facebook" ierakstā vēsta Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola.
Vidusskolā uzsver, - Normunds bijis skolotājs, kurš prata iedvesmot, atbalstīt un ieraudzīt katra audzēkņa potenciālu. Viņa vadībā izauguši daudzi talantīgi jaunie apģērbu dizaineri, kuri ar panākumiem turpina savu profesionālo ceļu Latvijā un ārpus tās. Par viņa ieguldījumu liecina arī audzēkņu augstie sasniegumi valsts mēroga konkursos.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Priekules pilsētas svētku laikā noticis traģisks incidents – pēc konflikta starp personām miris vīrietis.
Saistībā ar notikušo aizturēts Valsts policijas jaunākais inspektors, kurš tobrīd atradies ārpus dienesta pienākumu pildīšanas un bijis alkohola reibumā, iepriekš informēja Valsts policija.
Incidents noticis vakarnakt, 26. jūlijā. Policijā saņemta informācija, ka Priekulē pilsētas svētku laikā izcēlies konflikts starp personām, kura laikā vienam vīrietim nodarīti miesas bojājumi.
Cietušais tika nogādāts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta automašīnā, taču tur iestājās viņa nāve.
Valsts policijas amatpersonas notikuma vietā aizturēja savu kolēģi – jaunāko inspektoru, kuru tur aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Policija norāda, ka amatpersona pasākumā atradās ārpus darba laika.
Par notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 125. panta trešās daļas – par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei.
Lietas materiāli izmeklēšanai tiks nodoti Iekšējās drošības birojam.
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) sociālajos tīklos uzsvēris, ka traģiskais notikums Priekulē ir nepieņemams. Viņš pārrunājis situāciju ar iekšlietu ministru Jāni Dombravu (NA), kurš "rīkosies, lai lieta tiktu objektīvi un taisnīgi izmeklēta un vainīgais tiktu saukts pie atbildības" un lai nebūtu "nekādas iecietības un nekādu atlaižu".
Šeršņova informē, ka par aizturētais ir Valsts policijas jaunākais inspektors, kurš ir amatā, kas saistīts ar reaģēšanas funkciju veikšanu. Vīrietis dienestā ir no 2022. gada septembra un disciplinārsodu viņam nav bijis.
Kā ziņo portāls "liepājniekiem.lv", bojāgājušais ir Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs un izglītības programmas "Apģērbu dizains" vadītājs. Incidents noticis pie Priekules kultūras nama. Aculiecinieki stāstījuši, ka uzbrucējs bojāgājušo "nositis ar vienu sitienu". Mediķi aptuveni pusstundu cietušo centušies reanimēt, taču neveiksmīgi.