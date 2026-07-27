Braže aicina ASV kongresmeņus nemazināt atbalstu Ukrainai un turpināt spiedienu uz Krieviju
Ārlietu ministre Baiba Braže (JV) tikšanās laikā ar ASV Kongresa delegāciju uzsvērusi, ka Rietumiem ir jāsaglabā ilgtermiņa militārais, politiskais un ekonomiskais atbalsts Ukrainai līdz taisnīga un noturīga miera panākšanai. Vienlaikus viņa aicināja turpināt pastiprināt sankciju spiedienu pret Krieviju un stiprināt Baltijas reģiona drošību.
Kā informēja Bražes padomnieks Toms Sadovskis, svētdien ministre tikusies ar ASV Kongresa delegāciju, lai pārrunātu Latvijas un Baltijas drošības stiprināšanu, ilgtermiņa atbalstu Ukrainai, transatlantisko sadarbību, kā arī Latvijas un ASV ekonomisko sadarbību.
Ministre pateikusies ASV Kongresam par ilgstošo atbalstu Latvijas un Baltijas valstu drošībai, īpaši izceļot Baltijas drošības iniciatīvas ("Baltic Security Initiative") nozīmi reģiona aizsardzības spēju stiprināšanā. Viņa arī norādījusi, ka ASV iesaiste Eiropas drošībā un spēcīga transatlantiskā partnerība ir būtiski priekšnoteikumi NATO kolektīvās drošības stiprināšanai.
Sarunā apspriesta arī Latvijas un ASV ekonomiskā sadarbība, tai skaitā aizsardzības industriju starpā. Braže paudusi, ka Latvija piedāvā pievilcīgu vidi investīcijām duālajās tehnoloģijās, autonomo sistēmu un citās nozarēs, pētniecībā un tehnoloģiju attīstībā, kā arī radošajās industrijās. Ministre uzsvērusi nepieciešamību turpināt stiprināt abu valstu sadarbību.
Tikšanās laikā apspriesta arī drošības situācija Baltijas reģionā, Krievijas kara pret Ukrainu ietekme uz Eiropas drošību, kā arī Krievijas un Baltkrievijas radītie izaicinājumi.
Jau ziņots, ka Ņujorkā, ASV, šodien plkst. 17 pēc Latvijas laika notiks ANO Drošības padomes ārkārtas sanāksme par situāciju Ukrainā,informēja Latvijas pastāvīgajā pārstāvniecībā ANO.
Braže tviterī norāda, ka Latvija atbalstījusi Ukrainas ierosinājumu sasaukt ANO Drošības padomes sanāksmi. Viņa atgādināja par Krievijas uzbrukumu Slovjanskai, kura laikā ar aviobumbu iznīcināta Latvijas goda konsulāta ēka un cieta divi konsulāta darbinieki.
Piektdien, 24. jūlijā, plkst. 10.40 Krievijas uzbrukumā iznīcināta Latvijas goda konsulāta ēka Slovjanskā, Doneckas apgabalā, Ukrainā. Saskaņā ar Ukrainas iestāžu sniegto informāciju konsulātam trāpījusi Krievijas aviobumba KAB-250.
Latvija piektdien izsauca Krievijas vēstniecības pagaidu pilnvaroto lietvedi un iesniedza protesta notu, izsakot nosodījumu Krievijai par brutālo uzbrukumu Slovjanskas pilsētai un Latvijas goda konsulāta ēkas iznīcināšanu.
Arī Lietuva izteikusi oficiālu protestu Krievijai par piektdien notikušajiem masveida raķešu, aviobumbu un dronu triecieniem Ukrainai, kuros tika nogalināti vairāk nekā 15 iedzīvotāji un nodarīti postījumi, tostarp iznīcināta Latvijas goda konsulāta ēka Doneckas apgabala Slovjanskā.