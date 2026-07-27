Kā patiesībā ir studēt TSI? To atklāj paši studenti
Studiju programmas aprakstā var izlasīt kursu nosaukumus, studiju ilgumu un iegūstamo grādu. Taču tas nepasaka, kā jutīsies students brīdī, kad pēc lekcijas būs jāpaspēj uz darbu, kad projekta vidū radīsies jautājums pasniedzējam vai kad pirmo reizi būs jāienāk auditorijā, kurā vēl neviens nav pazīstams. Par to, kā studijas TSI izskatās no iekšpuses, visprecīzāk var pastāstīt cilvēki, kuri tur jau studē.
Studiju programmas vērtība studentu skatījumā
TSI universitātes bakalaura studentu aptaujā kā svarīgākais izvēles faktors tika norādīts elastīgs studiju grafiks - to atzīmēja 14% respondentu. Divi citi būtiski rādītāji bija TSI reputācija un studiju programmas kursu saturs, ko katru kā nozīmīgu izvēles iemeslu norādīja 12% respondentu. Tāpat studenti atzīmēja, ka individuāla pieeja (11%) un kvalitatīva programma izvēlētajā studiju jomā (10%) bija gandrīz vienlīdz svarīgi faktori. Tie ir racionāli izvēles kritēriji, taču svarīgākais pārbaudījums sākas vēlāk: vai solītais saturs saglabā vērtību arī reālajās lekcijās.
Studentu atbildes rāda pozitīvu turpinājumu. Kopējā aptaujā 83% studentu ir apmierināti ar studiju procesu. Topošajam studentam tas dod svarīgu drošības sajūtu: programmas izvēle nebeidzas ar pievilcīgu aprakstu, jo lielākā daļa aptaujāto pozitīvi vērtē arī to, ko saņem ikdienas studiju procesā.
To, kas studiju procesā studentiem patīk visvairāk, veido vairāku būtisku priekšrocību kopums. Visbiežāk studenti izcēla lekciju saturu un tā pasniegšanas kvalitāti - šo atbildi izvēlējās 22% respondentu. Gandrīz tikpat nozīmīgs bija pasniedzēju atbalsts, ko norādīja 21% studentu. Savukārt piekļuvi mūsdienīgiem resursiem un tehnoloģijām, elastīgu nodarbību grafiku un kursabiedrus vienlīdz augstu novērtēja 18% respondentu. Šie rezultāti apliecina, ka pilnvērtīgu studiju pieredzi veido ne tikai iegūtās zināšanas, bet arī cilvēki, vide un iespēja studijas pielāgot savam dzīves ritmam.
Grafiks, kas ļauj saglabāt savu dzīves ritmu
Elastīgs studiju grafiks ir viens no būtiskākajiem iemesliem, kādēļ studenti izvēlas TSI, un tā vērtība īpaši spilgti atklājas pēc studiju uzsākšanas. 80% studentu atzina, ka nodarbību grafiks ir bijis ērts, lai apvienotu ar darbu un vaļaspriekiem. Turklāt, 75% studentu norādīja, ka studijas apvieno vai daļēji apvieno ar darbu. Aptauja norāda, ka TSI studenti paralēli studijām turpina profesionālo dzīvi. Studentam tas nozīmē iespēju attīstīties gan akadēmiski, gan profesionāli un jau studiju laikā uzkrāt vērtīgu darba pieredzi, palielināt savus ienākumus un pārliecinoši spert nākamos soļus karjeras attīstībā. Tātad elastība nav tikai arguments uzņemšanas laikā, tā paliek pamanāma arī tad, kad sākas reālais studiju darbs.
Tehnoloģijas un vide, kas nav tikai skaists solījums
Piekļuvi mūsdienīgiem resursiem un tehnoloģijām kopējā aptaujā 83% studentu norādīja, ka ir pilnībā vai lielākoties apmierināti ar TSI digitālo studiju vidi, kas ietver e-studiju sistēmu, studentu portālu, IT resursus un citus ikdienā nepieciešamos pakalpojumus. Tas apstiprina, ka mūsdienīgi digitālie risinājumi TSI nav tikai solījums - tie ir praktiski rīki, kas studentiem palīdz mācīties ērtāk, ātrāk piekļūt informācijai un efektīvāk organizēt savu studiju procesu.
Arī bibliotēkas un e-bibliotēkas pieejamība ir nozīmīga studiju pieredzes daļa - 77% studentu pilnībā vai lielākoties piekrita, ka nepieciešamie resursi ir ērti pieejami un lietojami. Tas sniedz iespēju turpināt darbu pie studiju projektiem neatkarīgi no vietas un laika.
Studentu iecienītākās vietas universitātē savukārt atklāj, kur visbiežāk rodas idejas, notiek sadarbība un veidojas ikdienas studiju pieredze. 26% respondentu par savu iecienītāko vietu izvēlējās auditorijas, kurās norit lekcijas un notiek zināšanu apmaiņa. 19% studentu īpaši novērtē TSI "Open Space" - brīvi pieejamu vidi studijām, komandas darbam, radošiem projektiem un atpūtai. Savukārt 17% aptaujāto kā vienlīdz svarīgu universitātes dzīves daļu izcēla kafejnīcu - vietu, kur starp lekcijām satikties un veidot jaunus kontaktus.
Atbalsts, kas palīdz virzīties tālāk
Pasniedzēju atbalstu kā vienu no vērtīgākajiem pašreizējā studiju procesa aspektiem norādīja 76% no studentiem, kuri atbildēja uz šo jautājumu. Šis rādītājs pasaka priekšā ko būtisku: studenta ikdienā nozīme ir ne vien pasniedzēja profesionālajai pieredzei, bet arī tam, vai viņš ir sasniedzams, spēj izskaidrot nesaprotamo un palīdz virzīties tālāk.
Pozitīvi vērtēts arī studiju personāla atbalsts, kur 80% no visiem respondentiem norādīja, ka personāls ir bijis viegli sasniedzams un atbildes uz aktuālajiem jautājumiem ir sniegtas savlaicīgi. Tāpat studenti aptaujā norādīja, ka dekāni un programmu direktori bijuši atsaucīgi un snieguši atbalstu, kad tas bijis nepieciešams. Studentam šāda atsaucība ļauj ātrāk saņemt nepieciešamo atbalstu un sniedz pārliecību, ka sarežģītās situācijās risinājums nebūs jāmeklē vienatnē.
Starptautiska vide ar praktisku ieguvumu
71% studentu norādīja, ka studijas TSI sniegušas iespēju veidot starptautiskus kontaktus un paplašināt savu redzesloku. Prasme strādāt starptautiskā vidē veidojas arī ikdienas diskusijās, grupu darbos un kontaktos universitātes vidē, un vēlāk tā var kļūt par būtisku priekšrocību darba tirgū.
Sajūta, ka esi savā vietā, var veidoties pakāpeniski
Kopējā aptaujā 87% no visiem respondentiem pilnībā vai lielākoties piekrita, ka jūtas piederīgi TSI draudzīgajai studentu kopienai. Bakalaura studentu aptauja ļauj paskatīties uz šo sajūtu vēl tuvāk: no visiem aptaujātajiem, kuri sniedza atbildi uz šo jautājumu, 52% norādīja, ka jutās piederīgi jau no pirmās dienas, bet 35% bija nepieciešams neliels laiks, lai adaptētos.
Šie rezultāti rāda, ka piederība neveidojas visiem vienādi ātri. Tomēr lielākai daļai studentu tā rodas jau sākumā vai pakāpeniski nostiprinās adaptācijas laikā. Topošajam studentam tas ir svarīgs atgādinājums: augstskolā nav jāierodas ar gatavu draugu loku un skaidru vietu kopienā. Kontakti, sadarbība un pārliecība par sevi var izveidoties studiju gaitā, un tieši šī pakāpeniskā iejušanās bieži pārvērš augstskolu no ēkas par vietu, kurā patiešām gribas atgriezties.
Studijas kā pamats nākamajam karjeras solim
TSI studenti pēc absolvēšanas mērķtiecīgi raugās nākotnē. 26% no visiem responentiem sagaida augsti apmaksātu darbu, 19% plāno studiju turpināšanu TSI maģistrantūrā, bet 15% vēlas izmantot iespējas strādāt un gūt pieredzi ārzemēs.
Studentu pieredze rāda, ka TSI studijas sniedz ne tikai zināšanas, bet arī iespēju veidot karjeru, iegūt jaunus kontaktus un augt vidē, kurā pieejams atbalsts un mūsdienīgi resursi. Visaugstāk tiek vērtētas lietas, kas studenta dzīvi ietekmē katru nedēļu: studiju saturs, elastīgs grafiks, pieejams atbalsts, digitālā vide un iespēja justies piederīgam. Uzņemšana TSI turpinās - piesakies studijām un sper nākamo soli pretī saviem profesionālajiem mērķiem! www.tsi.lv