"Es neļaušu pret sevi tā izturēties!" - soctīklos parādās satraucošs video ar latvietes pārdzīvojumu darbavietā
Satraucošs video nonācis soctīklā "Instagram". Tajā dzirdama asa saruna starp kādām veikala darbiniecēm.
"Atnācu uz "Pepco", tagojam "Pepco"," teikts pie video, kuru uzņēmis "Instagram" lietotājs ar vārdu @linard1ins. Pēc visa spriežot, jaunais vīrietis ienācis veikalā un izdzirdējis emocionāli piesātinātu sarunu starp darbiniecēm, no kurām viena runā krievu valodā.
Video dzirdams, kā sieviete saka: "Nevis vienkārši čikājos telefonā vai vēl kā viens otrs stundu ņem pātraukumu. Vot pavēro. Ilgāk pastrādāsi, sapratīsi. Es pus sešos speciāli aizbraucu, tāpēc, ka Ināra atnāca piecpadsmit divdesmit pāri. Nē, tu man tādā tonī pateici - ti siģiš na kuhņe, što ti tam ģelaeš (krievu valodā - tu sēdi virtuvē, ko tu tur dari)."
Pēc mirkļa sieviete jau izmisumā saka: "Jūs kapā mani iedzīt gribat, vai ko jūs gribat?!"
"Ja nepazvoļu (es neatļaušu) ar sevi tā izturēties! Ka es sev pat pātraukumu nevaru pus sešos..." skaļi dauzot pa galdu kliedza sieviete.
Šis video jau saņēmis vairākus simtus atzīmju "patīk" un pie tā pievienoti vairāki desmiti komentāru, kuros vairums aizstāv darbinieci:
- "Nabaga cilvēks.. tādas darba vietas ir elle. To sapratīs tikai tie, kas zina, kā tas ir - izdegt."
- "Man viņas žēl palika. Smieklīgu neko neredzu. Ja cilvēks ir uz izdegšanas robežas, un nevar laicīgi aiziet pārtraukumā. Iedodiet cilvēkam brīvdienu. Un kādu bonusu par padarīto darbu."
- Bet vēl kāds pamanījās apgalvot, ka "šo sievieti atlaidīs 100%".
Portāls Jauns.lv centās sazināties ar veikala "Pepco" pārstāvniecību, nosūtot jautājumus veikala mājaslapā atrodamajā sadaļā "Jautājumi", lūdzot sniegt komentāru par video redzamo, kā arī, vai šāds atgadījums tiešām pieredzēts "Pepco" veikalā Rīgā, taču pagaidām atbilde nav saņemta.