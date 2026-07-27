Nelegālos migrantus veda ar viltotu “Latvijas pasta” automašīnu; policija atklāj shēmu.
Brīvdienās Krāslavas novadā aizturēts cilvēku pārvadātājs, kurš nelikumīgi pārvietoja Baltkrievijas–Latvijas robežu šķērsojušas personas un šim nolūkam izmantoja viltotu “Latvijas pasta” automašīnas pakaļdarinājumu ar viltotām numura zīmēm. Savukārt Daugavpilī pēc policijas vajāšanas aizturēta vēl viena persona, kas iesaistīta nelikumīgā robežšķērsotāju pārvadāšanā.
Piektdien, 24. jūlijā, pārbaudot saņemto informāciju, Valsts policijas amatpersonas, kuras sniedz atbalstu robežsargiem, Skaistas pagastā apturēja kādu Toyota markas automašīnu, kuru vadīja Latvijas pilsonis. Konstatēts, ka automašīna ir “Latvijas pasta” transportlīdzekļa pakaļdarinājums ar viltotām valsts numura zīmēm. Pārbaudot automašīnu, tās salonā un bagāžas nodalījumā konstatētas sešas personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Savukārt sestdien, 25. jūlijā, pārbaudot saņemto informāciju, policisti Daugavpilī ar ieslēgtu skaņas signālu un bākugunīm mēģināja apturēt kādu Ford markas automašīnu, taču vadītāja nereaģēja un policistu likumīgu prasību apturēt automašīnu un palielināja braukšanas ātrumu. Pēc vajāšanas automašīna apstājās, taču vairākas personas metās bēgt. Pārbaudot automašīnu, konstatēts, ka to vadīja Ukrainas pilsone un tajā atrodas deviņas personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Savukārt aizbēgušo personu meklēšanai nekavējoties tika piesaistīts Valsts robežsardzes kinologs ar dienesta suni, kuri pēc brīža krūmos konstatēja vēl sešas personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Pret Latvijas un Ukrainas pilsoņiem uzsākti kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 285. panta 31. daļas par personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, ja tā izdarīta pastiprinātas robežapsardzības sistēmas darbības režīma laikā vai ārkārtējās situācijas laikā, kas izsludināta valsts robežas neaizskaramības apdraudējuma dēļ, neatkarīgi no nodarījuma izdarīšanas vietas Latvijas teritorijā.
21 persona atturēta no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas saskaņā ar Valsts robežsardzes likuma 4. pantu.
Tāpat konstatēts, ka Latvijas pilsonis pārvadājis lielāku pasažieru skaitu, nekā to norādījis transportlīdzekļa izgatavotājs un vedis pasažierus, kuri nav piesprādzējušies. Savukārt Ukrainas pilsonis uzturējās Latvijā bez obligāti aizpildītas un iesniegtas valsts apdraudējuma novēršanas anketas. Par šiem pārkāpumiem uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi.
Kopš 2021. gada 11. augusta atsevišķās administratīvajās teritorijās Latvijā ir spēkā pastiprināts robežapsardzības sistēmas darbības režīms, kura ietvaros Nacionālie bruņotie spēki un Valsts policija sniedz atbalstu Valsts robežsardzei Latvijas – Baltkrievijas robežuzraudzības nodrošināšanā, lai nepieļautu nelikumīgu robežas šķērsošanu. Tāpat divpusējās sadarbības ietvaros atbalstu Latvijas robežsargiem sniedz arī kolēģi no Somijas, Igaunijas un Lietuvas.
Tāpat valsts robežas drošības stiprināšanā nozīmīga loma ir vietējo iedzīvotāju modrībai un savlaicīgai informācijas sniegšanai par aizdomīgām aktivitātēm pierobežas teritorijās. Izsakām pateicību iedzīvotājiem, kuri atbalsta robežsargus, ziņojot par aizdomīgām personām un transportlīdzekļiem.
Gadījumos, kad iedzīvotāji konstatē personas vai personu grupas, kas nav raksturīgas Latvijas Republikas etniskajai un nacionālajai piederībai (ārējais izskats liecina, ka personas var būt trešo valstu pilsoņi), aicinām nekavējoties informēt Valsts robežsardzes vai Valsts policijas amatpersonas, izmantojot Vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu tālruni 112 (24 stundu režīmā) vai sazinoties ar Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes operatīvo dežurantu tālr. 65403777, mob. 22020361