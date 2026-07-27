ASV kongresmeņi Latvijā - Kulbergs pārrunā Baltijas drošību un aizsardzības stiprināšanu
Latvijas un ASV partnerība drošības jomā ir stratēģiski nozīmīga, tikšanās laikā ar ASV Kongresa pārstāvjiem uzsvēris Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS). Latvijā ieradusies līdz šim lielākā ASV Kongresa delegācija, lai pārrunātu abu valstu sadarbību, reģiona drošības izaicinājumus un turpmāku aizsardzības stiprināšanu.
Premjera komunikācijas konsultante Elīna Šverna informēja, ka Kulbergs svētdien tikās ar ASV Kongresa Apropriācijas komitejas kongresmeņiem, lai pārrunātu abu valstu sadarbību drošības jomā un tās turpmāku stiprināšanu.
Sarunās uzmanība tika pievērsta aktuālajiem drošības izaicinājumiem, Baltijas valstu aizsardzības spēju stiprināšanai, sabiedroto militārās klātbūtnes nozīmei Latvijā, kā arī NATO austrumu flanga drošībai.
Latvijā bija ieradusies līdz šim lielākā ASV Kongresa pārstāvju delegācija, kurā piedalījās septiņi kongresmeņi - Kens Kalverts, Betija Makoluma, Džeiks Elzijs, Džons Raterfords, Skots Franklins, Niks Lalota un Norma Torresa.
Šverna atgādināja, ka 2026. gada sākumā ASV Kongress pieņēma Eiropas un Baltijas drošībai nozīmīgu lēmumu, apstiprinot 200 miljonu dolāru lielu finansējumu Baltijas drošības iniciatīvas turpināšanai arī 2026. gadā, kas veicina Baltijas valstu aizsardzības spēju stiprināšanu un aizsardzības sadarbību ar ASV.
"Šādas vizītes un regulārs dialogs stiprina mūsu sadarbību un dod pārliecību, ka kopīgi spēsim vēl efektīvāk rūpēties par reģiona drošību. Esam pateicīgi par konsekvento atbalstu, kas palīdz stiprināt Latvijas un visa reģiona aizsardzības spējas," uzsvēra premjers.
Kulbergs arī pateicās ASV par viņu karavīru klātbūtni Latvijā, kas palīdz stiprināt drošību reģionā un apliecina sabiedroto vienotību un apņemšanos aizsargāt katru NATO dalībvalsti.
Tikšanās laikā Latvijas premjers apliecināja, ka drošība ir valdības prioritāte un arī Latvija mērķtiecīgi nodrošinās savu ieguldījumu aizsardzības spēju stiprināšanā. Latvijas aizsardzības budžets sasniedz 5% no iekšzemes kopprodukta, un arī turpmākajos gados paredzēts šādu apjomu novirzīt pamatizdevumiem aizsardzībai.
Tāpat tika pārrunāts arī turpmākais atbalstu Ukrainai tās cīņā pret Krievijas agresiju, tostarp ASV nozīmīgā loma Ukrainas pretošanās spēju stiprināšanā, kā arī centienos panākt taisnīgu un ilgstošu mieru.
Savukārt aizsardzības ministrs Raivis Melnis tikās ar ASV Kongresa Pārstāvju palātas Finanšu resursu pārdales komitejas delegācijas pārstāvjiem, lai pārrunātu divpusējo sadarbību un reģionālos ģeopolitiskos izaicinājumus, informēja Aizsardzības ministrija.
Tikšanās laikā amatpersonas pievērsās abu valstu sadarbībai aizsardzības spēju stiprināšanā un militārās industrijas attīstībā. Tāpat tika pārrunāti secinājumi pēc aizvadītā NATO samita Ankarā un saskaņota turpmākā rīcība ilgtermiņa atbalsta sniegšanai Ukrainai.
"ASV ir viens no mūsu būtiskākajiem stratēģiskajiem partneriem. Šodienas dinamiskajos ģeopolitiskajos apstākļos mūsu transatlantiskai saiknei, kopīgajām vērtībām un izpratnei par drošību ir izšķiroša nozīme. Cieša sadarbība gan NATO ietvaros, gan divpusējos projektos ir tiešs ieguldījums ne tikai Latvijas, bet visas alianses un Eiropas drošībā," uzsver Melnis.
Aizsardzības ministrija atgādina, ka ASV ir ilggadējs Latvijas stratēģiskais partneris un sabiedrotais, kam ir nozīmīga loma Latvijas drošības stiprināšanā. Latvijas un ASV attiecības ir balstītas kopīgās vērtībās un drošības interesēs. Latvija sadarbojas ar ASV NATO, kā arī citos daudzpusējos un divpusējos formātos, kuru mērķis ir aizsardzības stiprināšana.