Darbinieku godīgais paziņojums priekšniekam par neierašanos darbā Latvijā izraisa sašutumu, bet daudzi viņus arī saprata
Divi jauni darbinieki godīgi atzina priekšniekam, ka neieradīsies darbā, jo nolēmuši doties sauļoties. Šī stāsts uzreiz izraisīja karstas diskusijas Latvijā un sadalīja cilvēkus divās nometnēs — vieni runāja par bezatbildību, citi uzskatīja, ka jaunieši vienkārši vairs nedzīvo tikai darba dēļ.
Latvijas sociālajos tīklos aktīvi tiek apspriests stāsts, ko pārstāstīja viens uzņēmējs. Ja tic šim stāstam, no rīta divi jauni darbinieki piezvanīja vadītājam un paziņoja, ka neieradīsies darbā. Uz jautājumu, vai kaut kas noticis un vai viņi nav saslimuši, jaunie cilvēki mierīgi atbildēja, ka ar viņiem viss ir kārtībā. Iemesls izrādījās negaidīts.
"Ārā ir saulains laiks, un Latvijā tādu dienu ir ļoti maz. Tāpēc mēs dodamies uz jūru sauļoties un izbaudīt sauli. Mūs nebūs dienu vai divas."
Kad vadītājs atgādināja, ka pastāv darba grafiks un kolēģi uz viņiem paļaujas, darbinieki bez vilcināšanās atbildēja, ka šādā gadījumā ir gatavi doties prom no darba.
Šis stāsts uzreiz izraisīja simtiem komentāru un pārvērtās plašā diskusijā par to, kā mainās jauniešu attieksme pret darbu.
Bezatbildība vai godīgums?
Lielākā daļa komentētāju uzskatīja šādu rīcību par pilnīgas atbildības trūkuma izpausmi. Cilvēki rakstīja, ka, ja katrs sāks atstāt darbu labu laika apstākļu dēļ, uzņēmumi vairs normāli nestrādātu, un kritiskā situācijā līdzīgi varētu rīkoties mediķi, ugunsdzēsēji vai policisti.
Daudzi norādīja, ka šāda attieksme rada papildu slogu pārējiem darbiniekiem, kuriem nākas veikt citu darbu, atcelt savas brīvdienas un atvaļinājumus. Tajā pašā laikā daži pievērsa uzmanību vienai detaļai: jaunie cilvēki vismaz pateica patiesību. "Vismaz godīgi. Daudzi vienkārši paņemtu slimības lapu un aizbrauktu sauļoties," rakstīja lietotāji.
Vainīgi vecāki vai skola?
Liela daļa diskusijas dalībnieku notiekošā iemeslus saskatīja daudz dziļāk. Daudzuprāt, mūsdienu paaudze ir uzaugusi vidē, kur bērniem pastāvīgi stāstīja par viņu tiesībām, bet daudz retāk — par pienākumiem.
Komentētāji atcerējās, ka agrāk skolēni dežūrēja klasēs, vasarā strādāja, veica mājasdarbus un jau no bērnības tika pieradināti atbildēt par savām rīcībām.
Tagad, pēc daudzu domām, jaunie cilvēki bieži nesaskaras ar nepieciešamību paši nopelnīt iztiku, jo vecāki turpina viņus finansiāli atbalstīt pat pēc skolas pabeigšanas.
Daži saista notiekošo ar izmaiņām izglītības un audzināšanas sistēmā, kur, viņuprāt, disciplīnai un atbildībai tiek pievērsta daudz mazāka uzmanība nekā agrāk.
Taču daudzi ir jauniešu pusē
Tomēr ne visi nosodīja jauno darbinieku rīcību. Daļa lietotāju ir pārliecināti, ka stāsts atspoguļo ne tik daudz darba disciplīnas krīzi, cik dzīves prioritāšu maiņu.
Pēc viņu domām, jaunā paaudze vairs nav gatava upurēt personīgo dzīvi darba dēļ, it īpaši, ja runa ir par zemām algām un nepievilcīgiem darba apstākļiem.
Komentētāji norādīja, ka mūsdienu darba tirgus ļauj ātrāk atrast jaunu darbu, tāpēc darbinieki vairs nejūt tik lielu atkarību no darba devēja kā agrāk.
Daži tieši rakstīja, ka, ja cilvēks ir gatavs viegli atteikties no darbavietas, tas nozīmē, ka darbs nepiedāvā ne cienīgu atalgojumu, ne perspektīvas.
Cilvēki ir pārliecināti, ka darba devējiem nāksies pielāgoties darbinieku jaunajām gaidām. Starp iespējamiem risinājumiem tika minēta četru dienu darba nedēļa, saīsināta darba diena, elastīgāks grafiks un iespēja strādāt attālināti.