24 650 cūkas tika iznīcinātas, tagad "Vaiņodes bekons" sāk atdzimšanu
Pēc šā gada sākumā piedzīvotā Āfrikas cūku mēra (ĀCM) uzliesmojuma cūkkopības uzņēmums SIA "Vaiņodes bekons" pakāpeniski atjauno savu darbību. Fermā jau ievestas vairāk nekā 1000 vaislas jauncūkas, sākot ganāmpulka atjaunošanu pēc tam, kad slimības dēļ nācās likvidēt visu uzņēmuma cūku ganāmpulku.
Kompānijā min, ka "Vaiņodes bekonā" veiksmīgi noslēdzies Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) noteiktais uzraudzības periods un fermā ir ievestas vairāk nekā 1000 vaislas jauncūkas, sākot pilnvērtīgu sivēnmāšu ganāmpulka atjaunošanu.
Uzņēmumā atzīmē, ka pirmā jauncūku krava fermā ievesta maija beigās uzreiz pēc PVD atļaujas saņemšanas. Pēc sekmīgi noslēgta uzraudzības perioda jūnijā uzņēmums strauji turpināja ganāmpulka atjaunošanu. Tuvākajā laikā plānots pabeigt sivēnmāšu ganāmpulka atjaunošanu, lai līdz šā gada beigām fermā būtu aptuveni 1500 sivēnmāšu un jauncūku - tāds pats skaits, kāds bija pirms slimības uzliesmojuma.
"Vaiņodes bekonā" uzsver, ka uzņēmums arī turpmāk jauncūkas sivēnmāšu ganāmpulka atražošanai audzēs pats Vaiņodē. Jauncūkas tiek iepirktas no Dānijas ģenētikas grupas "DanBred".
Līdzās dzīvnieku ievešanai uzņēmumā tiek īstenota plaša fermas atjaunošanas programma. Tiek remontētas telpas, atjaunots tehnoloģiskais aprīkojums un veikti ieguldījumi biodrošībā. Slimību risku novēršanai teritorijā izbūvē papildu aizsargžogus, veido jaunu loģistikas infrastruktūru un īsteno citus būtiskus būvprojektus, skaidro kompānijā.
Kopējās investīcijas vaislas dzīvnieku iegādē, fermas atjaunošanā un biodrošības projektos pārsniegs 1,5 miljonus eiro. Tāpat uzņēmumam būs nepieciešams būtisks apgrozāmais kapitāls līdz brīdim, kad tiks atsākta nobarojamo bekonu realizācija, kas plānota ne agrāk kā 2027. gada aprīlī.
Uzņēmuma darbības atjaunošanu nodrošina vairāki finansējuma avoti. Izšķiroša nozīme bija valsts sniegtajām kompensācijām par ĀCM radītajiem zaudējumiem, kas ļāva sākt ganāmpulka atjaunošanu un papildu investīcijas biodrošībā. Nozīmīgu ieguldījumu sniedz arī uzņēmuma pašu uzkrājumi, savukārt tuvākajā gadā nepieciešamo apgrozāmo līdzekļu segšana nebūtu iespējama bez "Signet Bank" piešķirtā kredīta divu miljonu eiro apmērā, informē "Vaiņodes bekonā".
Valsts kopumā uzņēmuma zaudējumu kompensēšanai piešķīra 2,1 miljonu eiro, sedzot gan dzīvnieku likvidēšanas izmaksas, gan kompensējot daļu no ĀCM radītajiem zaudējumiem par likvidēto ganāmpulku.
Jau ziņots, ka šogad janvārī tika konstatēts ĀCM uzliesmojums "Vaiņodes bekona" cūku novietnē
Dienvidkurzemes novada Vaiņodes pagastā, kā rezultātā piespiedu kārtā nogalinātas un iznīcinātas 24 650 cūkas jeb viss uzņēmuma ganāmpulks.
ĀCM Latvijā pirmoreiz tika reģistrēts 2014. gada jūnijā trim mežacūkām dažus metrus no Baltkrievijas robežas.
ĀCM ir ļoti bīstama saslimšana, un mājas cūku novietnē, kurā slimība konstatēta, ir jānokauj viss ganāmpulks.
"Vaiņodes bekona" apgrozījums pagājušajā gadā bija 5,494 miljoni eiro, kas ir par 7,5% mazāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa palielinājās par 6,1% - līdz 216 049 eiro.
Kompānija ir reģistrēta 1998. gadā, un tās pamatkapitāls ir 3,463 miljoni eiro. "Vaiņodes bekona" vienīgais īpašnieks ir SIA "Vaiņode Agro Holding", kas savukārt pieder AS "AmberStone Group". "Vaiņodes bekona" patiesā labuma guvēja ir Nika Berne.