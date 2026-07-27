Vai advokāts drīkst pieprasīt KNAB informāciju? Tiesa atkārtoti vērtēs strīdīgu lietu
Administratīvā rajona tiesa pirmdien atkārtoti sāks skatīt lietu par advokātes tiesībām pieprasīt informāciju no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB).
Informācija tiesu kalendārā liecina, ka pieteicēja lietā ir advokāte Jeļena Kvjatkovska.
Iepriekš Augstākā tiesa (AT) atcēla rajona tiesas lēmumu, ar kuru šajā lietā tiesvedība tika izbeigta.
Kvjatkovska vēlējās iegūt informāciju, vai un kādos apstākļos valsts apsūdzības uzturētājs - prokurors - krimināllietā, kurā apsūdzēts viņas klients, iepazinies ar operatīvās darbības lietas materiāliem, kā arī to dokumentu kopijas, kur šāda iepazīšanās fiksēta. KNAB advokātei bija sniedzis atbildi pēc būtības vienīgi par to, kad šāda iepazīšanās notikusi, un tiesību normām, kas to pieļauj.
Administratīvā rajona tiesa izbeidza tiesvedību, norādot, ka KNAB rīcības vērtēšana nav tiesas kompetencē.
AT savukārt uzskatīja, ka Administratīvā rajona tiesa uz izskatāmo lietu kļūdaini attiecinājusi AT atziņas par to, ka administratīvajā tiesā nav pārbaudāms operatīvās darbības lietas materiālu uzrādīšanas prokuroram tiesiskums. Proti, iepriekš citā lēmumā AT bija norādījusi, ka tas, vai operatīvās darbības lietas materiālu nodošana prokuroram krimināllietas iztiesāšanas laikā ir tiesiska, pieder krimināllietu izskatīšanas tiesai, nevis administratīvās tiesas kompetencē.
Šajā gadījumā tika izvērtēts cits jautājums - vai administratīvās tiesas kompetencē ietilpst KNAB rīcības kontrole, kas saistīta ar informācijas neizsniegšanu advokātam, kurš šo informāciju pieprasījis, lai iegūtu pierādījumus juridiskās palīdzības sniegšanai.
Saskaņā ar AT judikatūru šādas advokāta darbības ir patstāvīgi informācijas pieprasījumi Informācijas atklātības likuma izpratnē. Šādiem pieprasījumiem ir publiski tiesisks raksturs, un tie ir pakļauti izskatīšanai administratīvajā tiesā.
AT arī norādīja, ka tiesa pārsūdzētajā lēmumā nav pamatojusi, kādēļ advokātes pieprasītā informācija par personām, kuras iepazinušās ar operatīvās darbības lietu, un šādu gadījumu fiksēšanas kārtību pati par sevi būtu atzīstama par konfidenciālu informāciju.
AT atzina, ka pārsūdzētais lēmums nesatur pietiekamu pamatojumu tiesvedības izbeigšanai un ir atceļams.
Administratīvajai tiesai pēc būtības būs jāvērtē, vai advokātes informācijas pieprasījums ir pamatots, proti, vai pieprasītā informācija advokātei ir izsniedzama.