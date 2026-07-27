Traģēdija Priekules svētkos - pēc konflikta ar piedzērušos policistu mirst Liepājas pedagogs, vainīgais aizturēts
Priekules pilsētas svētku laikā noticis traģisks incidents – pēc konflikta starp personām miris kāds vīrietis. Saistībā ar notikušo aizturēts Valsts policijas jaunākais inspektors, kurš tobrīd atradies ārpus dienesta pienākumu pildīšanas un bijis alkohola reibumā, informē Valsts policija.
Incidents noticis vakarnakt, 26. jūlijā. Policijā saņemta informācija, ka Priekulē pilsētas svētku laikā izcēlies konflikts starp personām, kura laikā vienam vīrietim nodarīti miesas bojājumi.
Cietušais tika nogādāts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta automašīnā, taču tur iestājās viņa nāve.
Valsts policijas amatpersonas notikuma vietā aizturēja savu kolēģi – jaunāko inspektoru, kuru tur aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Policija norāda, ka amatpersona pasākumā atradās ārpus darba laika.
Par notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 125. panta trešās daļas – par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei.
Lietas materiāli izmeklēšanai tiks nodoti Iekšējās drošības birojam.
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) sociālajos tīklos uzsvēris, ka traģiskais notikums Priekulē ir nepieņemams. Viņš pārrunājis situāciju ar iekšlietu ministru Jāni Dombravu (NA), kurš "rīkosies, lai lieta tiktu objektīvi un taisnīgi izmeklēta un vainīgais tiktu saukts pie atbildības" un lai nebūtu "nekādas iecietības un nekādu atlaižu".
Kā ziņo portāls "liepājniekiem.lv", bojāgājušais ir Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs un izglītības programmas "Apģērbu dizains" vadītājs. Incidents noticis pie Priekules kultūras nama. Aculiecinieki stāstījuši, ka uzbrucējs bojāgājušo "nositis ar vienu sitienu". Mediķi aptuveni pusstundu cietušo centušies reanimēt, taču neveiksmīgi.