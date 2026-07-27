Priekules svētkos izcēlies konflikts ar traģiskām sekām - aizturēts policists
Priekules pilsētas svētku laikā noticis traģisks incidents – pēc konflikta starp personām miris kāds vīrietis. Saistībā ar notikušo aizturēts Valsts policijas jaunākais inspektors, kurš tobrīd atradies ārpus dienesta pienākumu pildīšanas un bijis alkohola reibumā, informē Valsts policija.
Incidents noticis vakarnakt, 26. jūlijā. Policijā saņemta informācija, ka Priekulē pilsētas svētku laikā izcēlies konflikts starp personām, kura laikā vienam vīrietim nodarīti miesas bojājumi.
Cietušais tika nogādāts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta automašīnā, taču tur iestājās viņa nāve.
Valsts policijas amatpersonas notikuma vietā aizturēja savu kolēģi – jaunāko inspektoru, kuru tur aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Policija norāda, ka amatpersona pasākumā atradās ārpus darba laika.
Par notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 125. panta trešās daļas – par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei.
Lietas materiāli izmeklēšanai tiks nodoti Iekšējās drošības birojam.
Plašāka informācija par konflikta apstākļiem un iesaistīto personu identitātēm pagaidām netiek sniegta.