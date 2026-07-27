Policija meklē bezvēsts pazudušu 13 gadus vecu meiteni – viņa pēc iekāpšanas vilcienā nav atgriezusies mājās
Foto: Valsts policija
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Policija meklē bezvēsts pazudušu 13 gadus vecu meiteni - viņa pēc iekāpšanas vilcienā nav atgriezusies mājās

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / Valsts policija

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Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2013. gadā dzimušo Veroniku Markelovu, kura 26. jūlijā pēc iekāpšanas vilcienā stacijā “Lode” nav atgriezusies mājās.

Policija meklē bezvēsts pazudušu 13 gadus vecu mei...

Meitene ap pulksten 18.30 iekāpusi vilcienā, lai dotos uz Rīgu, taču līdz šim brīdim viņas atrašanās vieta nav zināma.

Foto: Valsts policija

Veronikas pazīmes: augums aptuveni 150 centimetri, vidējas miesas būves, gaiši brūni, īsi mati. Pazušanas brīdī viņa bija ģērbusies melnā džemperī, melnos šortos un melnos sporta apavos ar zīmolu “Adidas”. Līdzi meitenei bija melna mugursoma.

Valsts policija aicina ikvienu, kuram ir informācija par Veronikas iespējamo atrašanās vietu vai kurš viņu ir redzējis, nekavējoties zvanīt uz tālruņa numuru 112.

Foto: Valsts policija

Policija aicina aplūkot meitenes fotogrāfiju un dalīties ar informāciju, kas var palīdzēt viņu atrast.
 

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