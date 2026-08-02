Carnikavas brīnumi: Latvijas jaunākās pilsētas noslēpumi
Pēc trim nedēļām Latvija kļūs par vienu pilsētu bagātāka un nu mūsu valstī būs 82 pilsētas. Šī vairāk nekā 800 gadus senā apdzīvotā vieta ir ievērojama ar vairākiem mūsu vēsturei nozīmīgiem faktiem, kurus atgādinām, sagaidot šo vēsturisko notikumu. Vai zināji, ka Carnikavas mācītājs bija pirmais cilvēks pasaulē, kurš publicēja latviešu tautas dziesmu ar notīm, ka te izveidoja pirmo zivju audzētavu Krievijas impērijā un daudzus citus noslēpumus, kurus glabā šis senais lībiešu ciems?
Saeima pagājušajā mēnesī nolēma pilsētas tiesības piešķirt otram lielākajam ciemā Latvijā (aiz Ulbrokas), kurā dzīvo vairāk nekā 5000 iedzīvotāju (šāds patstāvīgo iedzīvotāju skaits ļauj ciemam pretendēt uz pilsētas statusu). Carnikavieši jau pirms desmit gadiem uzsāka cīņu par to, lai Carnikavai piešķirtu pilsētas tiesības. Tas vēl bija laikā, kad Carnikavas novada domes priekšsēdētāja bija pašreizējā Saeimas priekšsēdētāja, otrā valsts augstākā amatpersona Daiga Mieriņa (Zaļo un zemnieku savienība). Nu viņas vadītā Saeima steidzamības kārtā ir pieņēmusi lēmumu par Carnikavas statusa maiņu un tas spēkā stāsies 22. augustā, kad tur tiks svinēti Ādažu novada lielākais gada notikums – Carnikavas Nēģu svētki.
Tas būs iemesls ne tikai svinēt dižo apaļmutnieku godus, bet arī atskatīties uz dižo Carnikavas vēsturi, kas slēpj daudzus vēsturiski nozīmīgus faktus. Vai zināji kāds sakars Carnikavai ir ar ošiem, kā tā savulaik bija Ādažu centrs, ka tur atrodas Latvijā garākais tilts un garākā bruģētā dabas taka? Tāpat Jauns.lv iepazīstina ar 22. augusta svētku programmu, kad Carnikava kļūs par pilsētu, un ko tas nozīmēs vietējiem iedzīvotājiem?