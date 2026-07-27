“Šajā autobusā varēja atrasties jūsu bērns” - satraukums par bīstamu braukšanu uz Rīgas-Bauskas šosejas
Sociālajos tīklos izplatīts video, kurā redzama kārtējā bīstamā situācija uz Rīgas–Bauskas ceļa. Kāds autovadītājs, iespējams, nepareizi interpretējot ceļa joslu izvietojumu, veicis manevrus, liekot citiem satiksmes dalībniekiem izvairīties un braukt tuvāk ceļa malai.
Video autors norāda, ka šāda rīcība varēja radīt smagas sekas, jo līdzās braukuši arī pasažieru autobusi.
“Šajā autobusā varēja atrasties jūsu bērns, kurš brauc no vasaras nometnes. Šajā autobusā varēja atrasties jūsu vecāki, kuri dodas ceļojumā,” raksta video autors, vēršot uzmanību uz ceļu satiksmes kultūras nozīmi.
Viņš uzsver, ka viena cilvēka bezatbildīga rīcība uz ceļa var apdraudēt daudzus citus satiksmes dalībniekus.
“Dažas minūtes neprāta spēj neatgriezeniski mainīt gadus,” teikts ierakstā, kurā aicināts pievērst uzmanību drošai braukšanai un cieņai pret citiem ceļa lietotājiem.
Ieraksta autors vērsies arī pie Satiksmes ministrijas un Valsts policijas, jautājot, vai iespējams rast risinājumu, lai līdzīgas situācijas uz ceļiem neatkārtotos.
Plašāka informācija par konkrēto situāciju un iespējamu policijas reakciju pagaidām nav zināma.