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Sabiedrība
Šodien 07:34
Remontdarbi uzņem apgriezienus - autovadītājiem daudzviet jārēķinās ar būtisku kavēšanos
Ja šodien plāno doties ceļā, ieplāno papildu laiku. Uz valsts autoceļiem būvdarbi patlaban notiek 70 posmos, kur ieviesti ātruma ierobežojumi, pagaidu luksofori un reversā satiksme. Atsevišķās vietās autovadītājiem jārēķinās ar kavēšanos līdz pat stundai, brīdina VSIA "Latvijas Valsts ceļi".
Informācija par visiem aktuālajiem satiksmes ierobežojumiem ir publicēti kartē VSIA Latvijas Valsts ceļi mājaslapā lvceli.lv/#kartes. Dodoties ceļā, aicinām tajā ieskatīties un plānot papildu laiku, ja ir jāšķērso būvdarbu vieta.
Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem:
- uz Daugavpils šosejas (A6):
- Ikšķilē divvirzienu satiksme pa vienu brauktuvi, braukšanas ātrums ierobežots līdz 50 km/h, paredzamais šķērsošanas laiks 10 minūtes;
- no Gosporiem līdz Nīcgalei divi pagaidu luksofori un ātruma ierobežojumi 30, 50 un 70 km/h, paredzamais šķērsošanas laiks 40 minūtes;
- no Kalniškiem līdz Ļūbastei viens pagaidu luksofors un ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, paredzamais šķērsošanas laiks 25 minūtes;
- Liepājas šosejas (A9) posmā no Blīdenes līdz Purvakroga Brāļu kapiem divi pagaidu luksofori un ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, lokāli ceļa sašaurinājumi. Paredzamais šķērsošanas laiks pusstunda;
- Daugavpils apvedceļa (A14) satiksmes mezglā un A14 posmā līdz Sventei trīs pagaidu luksofori un ātruma ierobežojumsi50 un 70 km/h, šķērsošanas laiks pusstunda.
Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem:
- uz autoceļa Cēsis–Vecpiebalga–Madona (P30) no Vecpiebalgas līdz Madonai četri pagaidu luksofori. Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, šķērsošanas laiks aptuveni 35 minūtes;
- uz autoceļa Gulbene–Balvi–Viļaka–Krievijas robeža (Vientuļi) (P35) no Litenes līdz Balviem pieci pagaidu luksofori. Ātruma ierobežojums 50 km/h, paredzamais šķērsošanas laiks 45 minūtes;
- uz autoceļa Tīnūži–Koknese (P80):
- no Kranciema karjera līdz Avārijas brigādes parkam viens pagaidu luksofors un ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Paredzamais šķērsošanas laiks 45 minūtes,
- no Krapes krustojuma līdz Koknesei viens luksoforu posms, šķērsošanas laiks 25 minūtes;
- uz autoceļa Bauska–Aizkraukle (P87) no Ozolaines līdz Bārbelei trīs luksoforu posmi, ātruma ierobežojumi no 30 līdz 60 km/h. Posms pie Ozolaines ir slēgts tranzīta satiksmei, ir lokāls apbraucamais ceļš. Paredzamais šķērsošanas laiks pusstunda;
- uz autoceļa Ilmāja–Priekule–Lietuvas robeža (Plūdoņi) (P114) no Priekules līdz Lietuvas robežai pieci luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 50 km/h. Paredzamais šķērsošanas laiks 40 minūtes;
- uz autoceļa Valdgale-Roja posma no Valdemārpils līdz Rudei robežai pieci pagaidu luksofori, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Paredzamais šķērsošanas laiks – aptuveni stunda.
Lai iegūtu vai nodotu informāciju par notiekošo uz valsts autoceļiem, aicinām zvanīt uz VSIA Latvijas Valsts ceļi diennakts informatīvo bezmaksas tālruni 80005555.