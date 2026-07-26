Iedzīvotāji ziņo par lāčiem Imantā - dienesti sniedz jaunāko informāciju
Pēc saņemtajiem ziņojumiem par iespējamiem lāčiem Rīgas Imantas apkaimē dienesti pārmeklējuši teritoriju, taču plēsēju klātbūtni nav apstiprinājuši. Vienlaikus speciālisti uzsver, ka lāču populācija Latvijā pieaug, tāpēc sastapšanās iespēja, arī pilsētai tuvās teritorijās, kļūst arvien reālāka, vēsta Latvijas Televīzija.
Rīgas pašvaldības policija saņēma divus izsaukumus – par iespējamu lāci netālu no Lāčupes kapiem un Kurzemes prospektā. Policisti apsekoja norādītās vietas un konstatēja pēdas, taču pašu dzīvnieku neatrada. Dienesti turpinās pastiprināti uzraudzīt apkārtni un aicina iedzīvotājus, pamanot lāci vai pat tikai aizdomas par tā klātbūtni, nekavējoties zvanīt uz tālruni 112.
Dabas aizsardzības pārvaldē norāda, ka mežu masīvs starp Imantu, Bolderāju un Jūrmalu var kalpot par migrācijas koridoru lāčiem, tāpēc šādu dzīvnieku parādīšanās šajā apkārtnē nav izslēdzama. Pirms dažiem gadiem šajā teritorijā lācis jau tika fiksēts ar videokamerām.
Speciālisti atgādina, ka, sastopot lāci, īpaši lāceni ar mazuļiem, nedrīkst mēģināt tam tuvoties, fotografēt vai filmēt. Ieteicams saglabāt mieru, lēnām atkāpties un tikai drošā attālumā doties prom pretējā virzienā. Lāči parasti uzbrūk tikai tad, ja jūtas apdraudēti.