Strauji aug VAD dienējušo studentu skaits - augstskolas bažījas par budžeta vietu trūkumu
Lielākajās Latvijas augstskolās strauji pieaug to studentu skaits, kuri pēc brīvprātīgi izieta Valsts aizsardzības dienesta (VAD) izmanto iespēju studēt valsts apmaksātās budžeta vietās. Augstskolas brīdina, ka nākotnē tas var radīt budžeta vietu trūkumu citiem reflektantiem, vēsta Latvijas Televīzija.
Viens no būtiskākajiem ieguvumiem brīvprātīgā VAD dalībniekiem ir garantēta budžeta vieta valsts augstskolā. No 770 pirmo trīs iesaukumu brīvprātīgajiem pagājušajā akadēmiskajā gadā studijas par valsts līdzekļiem sāka 159 jaunieši.
Arī augstskolās šī tendence kļūst arvien izteiktāka. Latvijas Universitātē (LU) VAD dienējušo studentu skaits divu gadu laikā pieaudzis no 15 līdz 57, Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) – no 18 līdz 44, bet Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) – no pieciem līdz 16.
Lai gan VAD absolventiem ir priekšrocības budžeta vietu iegūšanā, arī viņiem jāizpilda visas konkrētās studiju programmas uzņemšanas prasības.
Pašlaik RSU un RTU budžeta vietu pietiek, taču augstskolas atzīst, ka, saglabājoties šādai izaugsmei, tuvākajos gados var rasties problēmas. RTU jau apspriež iespējamos risinājumus, ja kādā studiju programmā VAD absolventi aizņemtu visas valsts finansētās vietas.
Savukārt LU ar šādu situāciju jau saskārusies. Lai budžeta vietas būtu pieejamas arī citiem sekmīgākajiem reflektantiem, universitāte no saviem līdzekļiem finansē vēl 20 līdz 30 papildu studiju vietu, kas izmaksā vairākus desmitus tūkstošu eiro.
Augstskolas uzsver, ka nepieciešams ilgtermiņa risinājums. Aizsardzības ministrijā norāda, ka papildu finansējums budžeta vietām būtu jānodrošina Izglītības un zinātnes ministrijai, savukārt ministrijā sola, ka no nākamā studiju gada jaunais augstākās izglītības finansēšanas modelis ļaus elastīgāk nodrošināt studiju vietas arī VAD absolventiem.