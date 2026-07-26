Eksperts skaidro, kāpēc Zelenskis nomainīja armijas virspavēlnieku
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ar armijas virspavēlnieka nomaiņu daļēji pakļāvies sabiedrības spiedienam, atzīmēja Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas zinātņu prorektors Toms Rostoks.
Jau rakstīts, ka Ukrainas prezidents no amata atcēlis armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski un viņa vietā iecēlis Mihailo Drapatiju.
Skaidrojot šādas izmaiņas, Rostoks klāstīja, ka Ukrainas prezidents gribēja pārmaiņas valdībā, kas nozīmēja līdzšinējās valdības krišanu. Vēlme pēc pārmaiņām bija saistīta ar Ukrainas gatavošanos ziemai, kad nozīmīgi būs enerģētikas jautājumi. Eksperta ieskatā Zelenskis pieņēma lēmumu, ka jānomaina vai nu aizsardzības ministrs, vai bruņoto spēku komandieris.
Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas zinātņu prorektors vērtēja, ka tam ir vairāki iemesli, pieminot arī Ukrainas prezidenta publiski pausto par bijušā aizsardzības ministra Mihailo Fedorova nespēju nedz sarunāties, nedz arī sastrādāties ar armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski. Rostoka vērtējumā kara laikā tas rada nestabilitāti un problēmas aizsardzības nozarē.
Eksperts norādīja, ka šādos apstākļos bruņoto spēku komandiera loma ir nozīmīgāka, līdz ar to Ukrainas prezidents nolēma atlaist aizsardzības ministru un piedāvāja Fedorovam citu ar aizsardzības nozari saistītu amatu.
Rostoks arī atzīmēja, ka Ukrainas sabiedrībā Sirskis nebija viennozīmīgi vērtēts un bija radies priekšstats, ka viņš cilvēku dzīvības augstu nevērtē. Savukārt bijušais aizsardzības ministrs tiks pozicionēts kā cilvēks, kurš var pārveidot Ukrainas bruņotos spēkus atbilstoši mūsdienu prasībām, kas varētu palīdzēt samazināt Ukrainas karavīru upurus.
"Ukrainas sabiedrībā bija izveidojies uzskats, ka viens no šiem cilvēkiem pārstāv 21. gadsimtu un otrs - "padomisku pagātni"," sacīja Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas zinātņu prorektors.
Viņš atzina, ka var saprast sabiedrības vēlmi izdarīt izvēli par labu cilvēkam, kurš nāk ar solījumu pārveidot Ukrainas bruņotos spēkus, veidot tos tehnoloģiski attīstītākus un potenciāli samazināt karavīru upurus. Eksperta ieskatā tas arī izraisīja sabiedrības protestus.
Rostoks norādīja, ka Drapatijs ir kompetents cilvēks, kura karjera aizvadīto četru gadu laikā ir piedzīvojusi nozīmīgu lēcienu. Drapatijs kopš 2014. gada ir piedalījies kaujas operācijās un to plānošanā, tāpēc, pēc eksperta domām, viņa kandidatūra nav pretrunīga.
Runājot par bijušo aizsardzības ministru, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas zinātņu prorektors atzīmēja raksturu un jautājumus, kas saistīti ar korupciju un līdzekļu izšķērdēšanu. Fedorova vadībā pētīja naudas izlietojumu Ukrainā aizvadīto gadu laikā. Rostoka ieskatā nav pārsteidzoši, ka atklājās vai nu nelietderīgi tēriņi, vai situācijas, kurās nav saprotams, kā finansējums ir izlietots.
"Kā jau daudzās nozarēs Ukrainā, arī aizsardzības nozarē korupcijas jautājumi ir aktuāli un sabiedrībai sāpīgi īpaši kara laikā," sacīja eksperts.
Pēc Rostoka paustā, nav pārsteidzoši, ka kara laikā tiek mainīta gan bruņoto spēku vadība, gan arī aizsardzības ministrs, kas aizvadīto gadu laikā Ukrainā ir noticis vairākkārt. Viņš piebilda, ka Fedorovs aizsardzības ministra amatā bija aptuveni sešus mēnešus, kas ir pārāk īss laika sprīdis, lai prasītu rezultātus un reformu īstenošanu.
Eksperts uzsvēra, ka tas pats attiecas arī uz bruņoto spēku komandiera un Apvienoto spēku komandiera amatu, kur arī iepriekš notikušas izmaiņas. Rostoks atzīmēja, ka šī gada pavasarī un vasarā Ukraina karā pret Krieviju atrodas labākajā situācijā kopš 2023. gada, kas neliek šaubīties, vai pārmaiņas varētu negatīvi ietekmēt Ukrainas spēju atbildēt Krievijas uzbrukumiem.
Kā vēstīts, Sirskis bija armijas virspavēlnieks kopš 2024. gada. Viņš bija vadījis Kijivas aizsardzību Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākumā 2022. gadā.
Viņa atcelšana notika pēc vairāku dienu ilgiem protestiem no amata atceltā aizsardzības ministra Fedorova atbalstam. Daudzi no protestētājiem pauda neapmierinātību ar reformu trūkumu armijā un aicināja atcelt Sirski no amata.
Fedorovs vainoja Sirski viņa ideju bloķēšanā un Zelenska mudināšanā viņu atcelt no amata, bet Sirskis noliedza, ka viņam būtu bijis konflikts ar Fedorovu.
Mediju ziņas par šādu konfliktu atklāja domstarpības Ukrainas militārajā un politiskajā vadībā apstākļos, kad valsts ir vislabākajā militārajā situācijā vairāku mēnešu laikā.
Ukrainas bruņotie spēki pēdējos mēnešos ir palēninājuši Krievijas spēku virzīšanos uz priekšu, savukārt Ukraina tāla darbības rādiusa uzbrukumos ir devusi triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām.
Drapatijs sociālo mediju platformā "Facebook" pateicās Zelenskim par iecelšanu jaunajā amatā. "Kalpot Ukrainai man vienmēr bijis gods, un neatkarības kara laikā tas nozīmē absolūtu atbildību. Slava valstij. Nāve ienaidniekiem," rakstīja Drapatijs.
Fedorovs atzinīgi novērtēja Drapatija iecelšanu, sociālajos medijos paziņojot, ka tā dod "jaunu cerību" cīņā pret Krieviju. "Tas ir svaiga gaisa malks un jauna cerība brīvas tautas cīņā par brīvību un taisnību," rakstīja Fedorovs.