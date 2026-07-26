Rīdziniekus pārsteidz neparasti liels lidojošo skudru bars.
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Šodien 18:58
Rīdziniekus pārsteidz neparasti liels lidojošo skudru bars - pašvaldība skaidro, kas notiek
Svētdien, 26. jūlijā, Rīgas pašvaldība saņēmusi daudz iedzīvotāju jautājumu par neparasti lielu lidojošo skudru daudzumu dažādās galvaspilsētas vietās. Lai arī skats var šķist neierasts un iespaidīgs, satraukumam nav pamata.
Lidojošās skudras ir jaunas skudru mātītes un tēviņi, kas siltā un mitrā laikā dodas pārošanās lidojumā, lai veidotu jaunas kolonijas. Šī ir dabiska vasaras parādība, kas parasti ilgst vien dažas stundas vai, retāk, pāris dienas.
Lidojošās skudras cilvēkiem nav bīstamas – tās neuzbrūk cilvēkiem, nepārnēsā slimības un būtisku kaitējumu nerada.
Ko ieteicams darīt?
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aizvērt logus, ja kukaiņi masveidā lido telpās;
- vakarā iespēju robežās samazināt apgaismojumu pie atvērtiem logiem, jo gaisma kukaiņus piesaista;
- neizmantot insekticīdus ārpus telpām – parādība ir īslaicīga un drīz beigsies pati.
Paldies ikvienam, kurš dalījās ar novērojumiem un jautājumiem. Tie palīdz pašvaldībai sekot līdzi situācijai dažādās pilsētas apkaimēs un sniegt iedzīvotājiem skaidrojošu informāciju.
Rīgas pašvaldība aicina saglabāt mieru – daba arī pilsētā mēdz sagādāt pārsteigumus, un šī ir viena no tām vasaras parādībām, kas drīzumā pāries pati no sevis.