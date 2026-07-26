Latvijā mēneša laikā samazinājies trūcīgo personu skaits
Latvijā jūnijā samazinājies cilvēku skaits, kuriem piešķirts trūcīgās personas statuss — mēneša laikā šādu iedzīvotāju skaits sarucis par gandrīz 2000, liecina Labklājības ministrijas dati.
Jūnija beigās Latvijā bija 40 110 cilvēki ar spēkā esošu trūcīgās personas statusu. Tas ir par 1901 personu mazāk nekā maija beigās.
Vienlaikus nedaudz pieaudzis maznodrošināto personu skaits. Jūnija beigās valstī bija 18 139 cilvēki ar piešķirtu maznodrošinātas personas statusu — par 54 cilvēkiem vairāk nekā mēnesi iepriekš.
Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis tiek noteikts 50% apmērā no ienākumu mediānas. 2026. gadā tas pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā ir 425 eiro mēnesī, bet katrai nākamajai personai — 298 eiro.
Savukārt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni nosaka pašvaldības. Tas nedrīkst pārsniegt 80% no ienākumu mediānas un nedrīkst būt zemāks par trūcīgas mājsaimniecības slieksni.
2026. gadā maksimālais maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai ir 680 eiro mēnesī, bet pārējām personām mājsaimniecībā — 476 eiro.