Pirmdien Latvijā gaidāms lietains un nepastāvīgs laiks, vietām spēcīgas lietusgāzes
Pirmdien, 27. jūlijā, Latvijā vietām gaidāmas stipras lietusgāzes un pērkona negaiss, brīdina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Lai gan vietām dienā vēl uzspīdēs saule, laikapstākļi būs mainīgi.
Naktī uz pirmdienu galvenokārt valsts rietumu un centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietusgāzes. Vējš būs lēns, bet gaisa temperatūra pazemināsies līdz +14…+18 grādiem.
Rīgā nakts aizritēs mākoņaina, brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra galvaspilsētā noslīdēs līdz +16…+18 grādiem.
Dienā debesis lielākoties klās mākoņi, tomēr vietām starp tiem parādīsies saule. Latvijas teritorijā brīžiem līs, bet atsevišķos reģionos gaidāmas stipras lietusgāzes un pērkona negaiss.
Negaisa laikā vējš var kļūt strauji brāzmains. Pēcpusdienā Kurzemē vējš iegriezīsies no rietumiem un ziemeļrietumiem, brāzmās sasniedzot 15–16 metrus sekundē.
Gaisa temperatūra dienā būs +22…+27 grādi, bet Kurzemē gaidāms vēsāks laiks — ap +18…+21 grādu.
Arī Rīgā pirmdien palaikam līs, vietām lietus var būt stiprs. Dienas otrajā pusē iespējams pērkona negaiss, bet starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra galvaspilsētā sasniegs aptuveni +21…+22 grādus.