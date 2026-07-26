Dvēseļu dārza 2. kārtas svinīgā atklāšana Torņakalna baznīcā
Dvēseļu dārzs, kas tika izveidots 2021. gadā, ir joprojām vienīgā vieta Latvijā, kur individuālās vai kopīgās atvadās tiek cieņpilni ievietoti ...
FOTO: Torņakalnā atklāta Dvēseļu dārza otrā kārta
Torņakalnā atklāta Dvēseļu dārza labiekārtošanas darbu otrā kārta – īpaša piemiņas vieta ģimenēm, kuras piedzīvojušas bērna zaudējumu.
Dvēseļu dārzs izveidots 2021. gadā un ir vienīgā šāda vieta Latvijā, kur individuālās vai kopīgās atvadās cieņpilni tiek ievietoti nedzīvi dzimušu, dzemdībās vai drīz pēc piedzimšanas mirušu bērnu pelni.
Pateicoties ziedotāju un kopienas atbalstam, dārzā tagad izveidota īpaša vieta piemiņas lietām – tur iespējams novietot ziedus, bērnu rotaļlietas un citas atmiņas par tā dēvētajiem Zvaigžņu bērniem. Tāpat uzstādīts arī jauns soliņš, radot vēl mierpilnāku vidi pārdomām un piemiņai.
Pasākumā pulcējās dārza veidotāji, atbalstītāji un ģimenes, lai kopīgi atzīmētu šīs īpašās vietas turpmāko attīstību.