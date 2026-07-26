Mūžībā devusies ilggadējā Rīgas 13. vidusskolas direktore Ludmila Krutikova
2026. gada 24. jūlijā mūžībā devusies ilggadējā Rīgas 13. vidusskolas direktore Ludmila Krutikova, kura vairāk nekā 36 gadus veltīja darbam Latvijas izglītībā, informē skola.
Krutikova bija ne tikai skolas vadītāja, bet arī cilvēks, kurš vairākām absolventu paaudzēm palicis atmiņā ar savu atbalstu, gudriem padomiem un spēju iedvesmot. Viņu raksturoja augsta atbildības sajūta, taisnīgums, godīgums un patiesa cieņa pret ikvienu cilvēku.
Rīgas 13. vidusskolas kopiena norāda, ka Krutikovai direktora amats nozīmēja daudz vairāk nekā tikai skolas vadīšanu – viņa redzēja iespējas attīstībai un pati veidoja pārmaiņas, kas palīdzēja skolai augt un pilnveidoties.
“Viņa negaidīja pārmaiņas – viņa tās radīja pati,” teikts skolas paziņojumā, uzsverot viņas spēju iedvesmot cilvēkus kopīgu mērķu sasniegšanai un īstenot drosmīgas ieceres.
Atvadīšanās no Ludmilas Krutikovas notiks trešdien, 2026. gada 29. jūlijā, plkst. 14.00 Rīgas Svētā pravieša Jāņa Priekšteča baznīcā, Lielajā Kalna ielā 21, Rīgā.