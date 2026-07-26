Alina Suhanovska
Bezvēsts pazudusi 33 gadus veca sieviete - policija lūdz sabiedrības palīdzību
Valsts policija meklē bezvēsts pazudušo 1993. gadā dzimušo Alinu Suhanovsku, kura 25. jūlijā ap plkst. 23.00 izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā, Latgales ielā. Kopš tā laika sievietes atrašanās vieta nav zināma.
Pazudušās sievietes augums ir aptuveni 165 centimetri, viņai ir īsi, tumši mati, kā arī krāsaini tetovējumi uz abām rokām. Pazušanas brīdī viņa bija ģērbusies melnās drēbēs, galvā bija cepure, bet acīs – saulesbrilles.
Alina Suhanovska
Valsts policija aicina ikvienu, kuram ir informācija par Alinas Suhanovskas iespējamo atrašanās vietu vai kurš viņu ir redzējis, nekavējoties zvanīt pa tālruni 112.