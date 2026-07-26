Brīvdienu laikā uz Latvijas ceļiem pieķerti 10 dzērājšoferi
Aizvadītajā diennaktī uz Latvijas ceļiem policija pieķērusi 10 autovadītājus, kuri pie stūres bija sēdušies alkohola reibumā. Par trim gadījumiem sākti kriminālprocesi, bet septiņos gadījumos piemērota administratīvā atbildība, informē Valsts policija.
Par braukšanu alkohola reibumā pa trim transportlīdzekļu vadītājiem pieķerti Rīgas reģionā un Latgalē, divi - Vidzemē, bet pa vienam - Zemgalē un Kurzemē.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti trīs kriminālprocesi un septiņi administratīvā pārkāpuma procesi. Automašīnas konfiskācija tiks piemērota vienā gadījumā.
Pagājušajā diennaktī uz Latvijas autoceļiem pieķerti arī 220 atļautā braukšanas ātruma pārsniedzēji, tostarp 69 Kurzemē, 60 Vidzemē, 47 Latgalē, 34 Zemgalē un 10 Rīgas reģionā.
Kopumā ceļu satiksmes jomā pagājušajā diennaktī pieņemts 461 administratīvā pārkāpuma lēmums, tostarp Kurzemē - 135, Vidzemē - 103, Latgalē - 97, Zemgalē - 85 un Rīgas reģionā - 41.
Jau vēstīts, ka 2022. gada novembrī stājās spēkā grozījumi Krimināllikumā, kas paredz kriminālatbildību par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles. Tāpat kriminālatbildība paredzēta par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē.
Turklāt tiek konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes. Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību.