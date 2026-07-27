Smiltenē skatāma asprātīga izstāde ar pūcēm
Smiltenes novada Kultūras centrā līdz 28. augustam skatāma Martas Gotlības personālizstāde “Salidojums”, kurā reālistiskas Latvijas pūču ilustrācijas ar humora pieskaņu atdzīvina skolas salidojuma tēmu. Darbi apvieno zinātnisku precizitāti ar māksliniecisku interpretāciju, katrai sugai pievienojot aprakstu un QR kodu ar putna balsi.
Izstādē skatāmas Latvijā konstatēto pūču sugu ilustrācijas, kas veidotas ar krāsu zīmuļiem daudzslāņu tehnikā reālisma manierē. Katrs darbs apvieno precīzu putnu attēlojumu ar māksliniecisku interpretāciju, radot gan izzinošu, gan estētisku pieredzi. Izstāde pieskaņota Smiltenes pilsētas svētku laikam, kad daudzviet tiek rīkoti skolu absolventu salidojumi. Tāpēc pūču tēli aplūkoti ar vieglu humora pieskaņu - kā dažādu “klasesbiedru” raksturi, kuros skatītāji var atpazīt gan sevi, gan savus senos skolas biedrus.
Marta Gotlība absolvējusi Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolu. Interese par putniem mākslinieces darbā aizsākās pirms aptuveni deviņiem gadiem. Sākotnēji viņa strādāja krāsu zīmuļu tehnikā, vēlāk pievērsās arī eļļas glezniecībai. Mākslinieces rokraksts putnu ilustrācijās balansē starp zinātnisko ilustrāciju un reālismu; šo tehniku viņa apguvusi pašmācības ceļā. Savukārt eļļas glezniecības prasmes viņa turpina pilnveidot privātstundās pie Latvijas vadošajiem māksliniekiem.
Marta Gotlība sadarbojas ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību (LOB), ilustrējot putnus biedrības vajadzībām un ar mākslu palīdzot veicināt sabiedrības interesi par putniem. Pūču sērijas ilustrācijas ir iekļautas LOB šogad izdotajā ceļvedī “Mans pirmais pūču noteicējs”.