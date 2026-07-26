Valmieras baznīcā skanēs īpašs koncerts par godu 140 gadus senām vēsturiskām ērģelēm
Valmieras Svētā Sīmaņa baznīca svētdien kļūs par mājvietu 10. Vēsturisko ērģeļu svētku "Latvija – ērģeļu zeme" koncertam, kurā īpaši tiks godinātas baznīcas 140 gadus senās Ladegasta ērģeles.
Koncertā "Francijas sapņi un Maestro mūzika. Frīdriha Ladegasta ērģelēm Valmierā - 140" uzstāsies operdziedātāja Ilona Bagele un ērģelniece Ilona Birģele. Programmā izskanēs Nikolā de Griņī, Gabriela Forē, Sezāra Franka, Leona Belmana, Žorža Bizē un Raimonda Paula mūzika.
Valmieras Svētā Sīmaņa baznīcā atrodas Ladegasta 1886. gadā būvētais 33 reģistru un trīs manuāļu instruments. Ladegasts bija Saksijas izcelsmes vācu ērģeļmeistars 19. gadsimta otrajā pusē.
Pirmos soļus ērģeļu būvē viņš spēra sava brāļa darbnīcā. Viņa 1838. gadā radītais zeļļa meistardarbs joprojām saglabājies Tanebergas baznīcā netālu no Meisenes. Vēlāk viņš papildināja zināšanas pie meistariem Vidusvācijā, Dienvidvācijā un Francijā.
1847. gadā Ladegasts izveidoja ērģeļu darbnīcu Veisenfelzā, kur tā pastāvēja visu viņa darbības laiku. Meistara būvētie instrumenti tika uzstādīti vairākās Vidzemes baznīcās - Burtniekos, Cesvainē, Matīšos un Valmierā, no kuriem saglabājušies ir tikai Matīšos un Valmieras Svētā Sīmaņa dievnamā.