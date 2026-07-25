Iedzīvotājus aicina būt piesardzīgiem - Pārdaugavā redzēta lācene ar lācēniem
Rīgas pašvaldība saņēmusi informāciju, ka sestdien, 25. jūlijā, Imantas apkaimē novērota lācene ar lācēniem.
Tā kā savvaļas dzīvnieku pārvietošanās pilsētvidē var radīt riskus gan cilvēkiem, gan pašiem dzīvniekiem, pašvaldība aicina iedzīvotājus ievērot piesardzību un, pamanot lāci, netuvoties tam.
Patlaban atbildīgie dienesti pārbauda apkārtni, lai pārliecinātos par sniegtās informācijas patiesumu.
Īpaši bīstama var būt situācija, ja lāčiem tuvojas cilvēki, mēģina tos fotografēt vai pievilināt. Lācene, sargājot mazuļus, var kļūt agresīva, ja sajūt apdraudējumu.
Aicinām ievērot piesardzību! 25. jūlijā, Imantas apkaimē novērota lācene ar lācēniem. Aicinām iedzīvotājus būt piesardzīgiem – ja pamani lāci, netuvojies tam, nemēģini fotografēt vai pievilināt dzīvnieku un nekavējoties informē Valsts policiju, zvanot 112. Patlaban atbildīgie… pic.twitter.com/iLcLrge2kL— Rīga (@RigasDome) July 25, 2026
"Rīgā savvaļas dzīvnieki ik pa laikam ieklīst arī apdzīvotās vietās. Šādās situācijās svarīgākais ir saglabāt mieru, netuvoties dzīvniekam un nekavējoties informēt atbildīgos dienestus. Aicinām ikvienu būt atbildīgam, lai pasargātu gan sevi, gan dzīvniekus," uzsver Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.
Ja sastopat lāci
Rīgas pašvaldība aicina ievērot šādus drošības ieteikumus:
- netuvojieties lācim un nemēģiniet to fotografēt vai filmēt no tuvas distances;
- nebarojiet dzīvnieku un nemēģiniet to aizbiedēt;
- ja lācis atrodas tuvumā, saglabājiet mieru un lēnām atkāpieties, neskrienot;
- neļaujiet bērniem tuvoties dzīvniekam;
- turiet suņus pavadā – brīvi skraidošs suns var provocēt lāci;
- ja atrodaties automašīnā, neizkāpiet no tās un ļaujiet dzīvniekam netraucēti doties prom;
- ja iespējams, brīdiniet citus cilvēkus, kas atrodas apkārtnē;
- būtiski neatstāt brīvi pieejamās vietās ēdiena atliekas, atvērtus atkritumu konteinerus u.c., kas var pievilināt lāčus vai citus dzīvniekus.
Pamanot lāci vai citu lielu savvaļas dzīvnieku pilsētā, iedzīvotāji aicināti nekavējoties informēt Valsts policiju, zvanot pa tālruni 112. Ja dzīvnieks rada tiešu apdraudējumu cilvēku drošībai, nekavējoties jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruni 112.
Pašvaldība arī aicina neizplatīt nepārbaudītu informāciju sociālajos tīklos un netraucēt dienestu darbu, pulcējoties dzīvnieka atrašanās vietā.
Rīgas pašvaldība seko situācijai un sadarbojas ar atbildīgajiem dienestiem, lai nodrošinātu sabiedrības drošību un nepieciešamības gadījumā veiktu turpmākos pasākumus.