"Izšķīra pirmās minūtes!" Lielveikalā Daugavpilī līdzcilvēki izglābj sievietes dzīvību
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Sabiedrība

"Izšķīra pirmās minūtes!" Lielveikalā Daugavpilī līdzcilvēki izglābj sievietes dzīvību

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Katru dienu kādam cilvēkam pēkšņi apstājas sirds, un viņa izredzes izdzīvot bieži vien ir atkarīgas no apkārtējo rīcības. Daugavpilī nesen kādā lielveikalā līdzcilvēki neapjuka un sāka atdzīvināšanu, un izglāba sievietes dzīvību, vēsta LTV Ziņu dienests.

"Izšķīra pirmās minūtes!" Lielveikalā Daugavpilī l...

 Pēkšņas sirdsdarbības apstāšanās gadījumos cilvēka izredzes izdzīvot būtiski palielina apkārtējo spēja laikus atpazīt notikušo un nekavējoties sākt atdzīvināšanas pasākumus,  uzsver medicīnas speciālisti.

Kā norāda eksperti, šādās kritiskās situācijās izšķiroša nozīme ir tieši pirmajām minūtēm vēl pirms neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes ierašanās. 

Speciālisti aicina pievērst pastiprinātu uzmanību tam, cik daudz cilvēku ikdienas situācijās patiesi zina un prot pareizi rīkoties, ja kādam pēkšņi apstājas sirds.

Medicīnas darbinieki atgādina, ka kritiskā situācijā nekavējoties jāizsauc palīdzība, zvanot uz tālruni 113, un paralēli jāsāk sirds masāža.

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