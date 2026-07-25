Iespēja tikt pie sava trolejbusa: "Rīgas satiksme" atklātā izsolē pārdod 14 vecos spēkratus
SIA "Rīgas satiksme" elektroniskajā izsolē piedāvā iegādāties 14 trolejbusus, liecina publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis"
Izsolē ar augšupejošu soli plānots pārdot 2008. un 2009. gadā ražotos trolejbusus "Škoda 24TR".
Visu transportlīdzekļu izsoles sākumcena ir 40 200 eiro, izsoles solis - 200 eiro. Izsoles noslēguma datums ir 24. augusts.
Izsole tiks atzīta par nenotikušu un drošības nauda netiks atmaksāta nevienam dalībniekam, ja neviens no izsoles dalībnieks nebūs pārsolījis izsoles sākumcenu.
Jau ziņots, ka "Rīgas satiksmes" apgrozījums pagājušajā gadā bija 53,622 miljoni eiro, kas ir par 2,2% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa palielinājās vairākkārtīgi - līdz 10,474 miljoniem eiro.
"Rīgas satiksme" nodrošina pasažieru pārvadājumus ar autobusiem, tramvajiem un trolejbusiem Rīgā, kā arī apsaimnieko autostāvvietas pilsētas ielu malās. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Rīgas pašvaldība.