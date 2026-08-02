Pūču salidojums Smiltenē, Stikla mājas Liepājā un elegantā Jūrmala Majoros. Kur aiziet un ko redzēt: izstāžu ceļvedis
Jēkabpilī skatāma vērienīga Latvijas mākslinieku Lielā vasaras izstāde, kas gadu laikā kļuvusi par vienu no nozīmīgākajiem mūsu valsts notikumiem glezniecībā, kas ļauj ieraudzīt Latvijas glezniecības daudzveidību un tās nepārtraukto attīstību. Savukārt, dodoties vasaras brīvdienās uz Jūrmalu, noteikti jāieiet kūrortpilsētas Kultūras centrā, kur iekārtotā fotoizstāde gan vārda tiešā, gan pārnestā nozīmē pastaigu pa Jūrmalu padarīs vēsturisku.
Toties Smiltenes Kultūras centrā skatāma asprātīga Martas Gotlības izstāde, kurā skatāmas pūces, kas salidojušas uz klasesbiedru tikšanos. Bet Vecrīgas mākslas galerijā māksliniece Neonilla Medvedeva aicina vasaru baudīt glezniecības izstādē “Ziedēšanas prieks”. Savukārt Liepājas muzejā skatāmas mākslinieces Andas Munkevicas Stikla mājas.
* Vecrīgas mākslas galerijā “Jēkabs” (Jēkaba ielā 26/28) līdz 28. augustam skatāma gleznotājas Neonillas Medvedevas personālizstāde “Ziedēšanas prieks”. “Manos darbos viss ir no dabas. Daudz balstos uz savu redzi, izjūtu un arī zināšanām. Ir daudz domāts, bet nav nekas izdomāts,” – tā par savu glezniecību saka pati māksliniece Neonilla Medvedeva.
Izstādes centrā ir daba un tās neizsmeļamā spēja iedvesmot. Ziedi – trausli, krāšņi un pārejoši – kļūst par galveno motīvu, caur kuru māksliniece atklāj dabas ritmu, gaismas mainību un gadalaiku noskaņu. Vasaras pilnbriedā, kad ziedēšana sasniedz savu kulmināciju, izstāde aicina apstāties ikdienas steigā, ļauties vērojumam un izbaudīt Latvijas vasaras īso, bet tik piesātināto krāšņumu.
Neonillas Medvedevas radošais rokraksts sakņojas impresionisma tradīcijā, kur nozīmīga ir ne vien redzamā atveide, bet arī gaismas, krāsu un mirkļa noskaņas tvērums. Brīvie, ekspresīvie otas triepieni, niansētās krāsu attiecības un dzīvais kolorīts piešķir gleznām īpašu vitalitāti. Māksliniece spēj pārvērst ikdienišķu dabas motīvu emocionālā pieredzē, ļaujot skatītājam sajust ziedēšanas trauslumu, kustību un dzīvības pilnību. Katrs darbs ir kā mirkļa fiksācija – apliecinājums spējai ieraudzīt un saglabāt to, kas dabā ir tik gaistošs un bieži vien paliek nepamanīts. Izstāde mudina uz lēnāku skatīšanos, atgādinot, ka skaistums slēpjas vienkāršībā, gaismā un nepārtrauktajā dabas atjaunošanās procesā.
Neonilla Medvedeva studējusi Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļā, 2009. gadā iegūstot bakalaura grādu, bet 2011. gadā absolvējot Figurālās glezniecības meistardarbnīcas maģistra programmu. Māksliniece grupu izstādēs piedalās kopš 2008. gada, eksponējot savus darbus Latvijā, kā arī Vācijā, Lielbritānijā, Itālijā un Igaunijā. Viņas radošā darbība vairākkārt novērtēta ar stipendijām, tostarp 2008. gadā saņemta Borisa Bērziņa zīmēšanas stipendija.
Izstāde “Ziedēšanas prieks” ir aicinājums piedzīvot vasaras pilnbriedu glezniecībā – sajust ziedu valodu, gaismas mainību un dabas radīto prieku, kas, kaut arī mirklīgs, atmiņā saglabājas ilgi. Sīkāk internetā: paintings.lv.
* Jūrmalas Kultūras centrā (Jomas ielā 35, Majoros) līdz 7. septembrim skatāma fotoizstāde “Pastaiga pa skaisto Jūrmalu”, kurā redzamā Jūrmala ir 20. gadsimta starpkaru Latvijas dzīvā, elegantā un daudzveidīgā kūrortpilsēta.
Jūrmala vienmēr ir bijusi vairāk nekā tikai pilsēta pie jūras. Tā ir vieta, kur satiekas daba, arhitektūra, atpūta un cilvēku vēlme uz mirkli apstāties - ieelpot priežu gaisu, doties līdz pludmalei, pastaigāties pa parkiem, ielām un koka vasarnīcu ēnā paslēptiem pagalmiem.
Fotogrāfijās atklājas pludmales promenādes, peldiestādes, sanatorijas, stacijas, kafejnīcas, koncertdārzi, laivu piestātnes, Ķemeru parks, Jomas ielas rosība un klusāki mirkļi starp priedēm. Daļa šo vietu ir saglabājusies, daļa mainījusies, bet Jūrmalas īpašā sajūta joprojām ir atpazīstama.
Izstādes aicina skatītāju ne tikai aplūkot senas fotogrāfijas no grāmatas “Pastaiga pa skaisto Jūrmalu”, kas dienas gaismu ieraudzīja pērn, bet doties pastaigā laikā. Izmantojot papildinātās realitātes lietotni “Old Jurmala”, iespējams redzēt, kā pagātne sastopas ar tagadni - vēsturiskais attēls kļūst par sākumpunktu, no kura var ieraudzīt, kā šī pati vieta izskatās šodien, vai arī izbaudīt vēsturiskus video.
Skaistā Jūrmala nav tikai pagātnes atmiņa. Tā ir pilsēta, kas turpina mainīties, saglabājot savu kūrorta garu, arhitektūras bagātību un dabas klātbūtni. Šī izstāde aicina paskatīties vērīgāk - uz ēkām, ielām, cilvēkiem, jūru un gaismu - un ieraudzīt, ka Jūrmala bija skaista toreiz un ir skaista arī tagad.
Ieeja izstādē bez maksas. Darba laiks no otrdienas līdz sestdienai no plkst. 12:00 līdz 18:00 (svētdienās, pirmdienās slēgts). Sīkāk internetā: www.jurmala.lv.
* Jēkabpils mākslas galerijā “Mans’s” (Brīvības ielā 154) līdz 31. oktobrim apskatāma “Lielā vasaras izstāde 2026”. Tā jau 35 gadus pulcē dažādu paaudžu autorus un kļuvusi par vienu no nozīmīgākajiem ikgadējiem Latvijas glezniecības notikumiem. Šogad izstādē eksponēti gandrīz simts mākslinieku darbi, sniedzot plašu ieskatu mūsdienu latviešu glezniecībā. Līdzās pieredzējušu un Latvijas mākslas vēsturē atzītu autoru darbiem skatāms arī jaunākās paaudzes mākslinieku veikums.
Mākslinieks Māris Čačka uzsver, ka galerijai 35 darbības gados izdevies izveidot noturīgu un nozīmīgu tradīciju: “Vienuviet sastopami dažādu paaudžu autori – gan mākslinieki, kuru devums jau ieņem paliekošu vietu Latvijas mākslas vēsturē, gan tie, kuri savu radošo ceļu vēl tikai pārliecinoši veido. Gandrīz simts gleznotāju darbi ļauj ieraudzīt Latvijas glezniecības daudzveidību un tās nepārtraukto attīstību.”
Raksturojot ekspozīciju, Māris Čačka īpaši izceļ tās kuratoriālo kvalitāti: “Darbi telpā nav vienkārši izvietoti, meklējot krāsu vai materiālu saspēli. Tie veido smalki izjustu vizuālu dramaturģiju, kur katra autora balss organiski sasaucas ar nākamo. Ekspozīcija lasās gluži kā dzejolis vai prozas darbs – ar savu ritmu, pauzēm, kulminācijām un klusuma brīžiem.”
Viņš arī uzsver izstādes emocionālo daudzslāņainību, kas pārsniedz estētiska baudījuma robežas: “Šī nav izstāde tikai par glezniecības skaistumu. Tajā līdzās krāsu spožumam sastopamas arī skumjas, spriedze, trauslums un pārdomu dziļums. Tieši šī emocionālā daudzslāņainība padara ekspozīciju par vienotu un pārliecinošu stāstījumu, kurā katrs darbs saglabā savu individualitāti, vienlaikus kļūstot par daļu no kopīgas sarunas par mūsdienu Latvijas glezniecību.”
Izstāde aicina ikvienu interesentu iepazīt Latvijas glezniecības aktuālākās tendences un novērtēt tās māksliniecisko daudzveidību. Sīkāk internetā: manss.lv.
* Smiltenes novada Kultūras centrā līdz 28. augustam skatāma Martas Gotlības personālizstāde “Salidojums”, kurā reālistiskas Latvijas pūču ilustrācijas ar humora pieskaņu atdzīvina skolas salidojuma tēmu. Darbi apvieno zinātnisku precizitāti ar māksliniecisku interpretāciju, katrai sugai pievienojot aprakstu un QR kodu ar putna balsi.
Izstādē skatāmas Latvijā konstatēto pūču sugu ilustrācijas, kas veidotas ar krāsu zīmuļiem daudzslāņu tehnikā reālisma manierē. Katrs darbs apvieno precīzu putnu attēlojumu ar māksliniecisku interpretāciju, radot gan izzinošu, gan estētisku pieredzi. Izstāde pieskaņota Smiltenes pilsētas svētku laikam, kad daudzviet tiek rīkoti skolu absolventu salidojumi. Tāpēc pūču tēli aplūkoti ar vieglu humora pieskaņu - kā dažādu “klasesbiedru” raksturi, kuros skatītāji var atpazīt gan sevi, gan savus senos skolas biedrus.
Marta Gotlība absolvējusi Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolu. Interese par putniem mākslinieces darbā aizsākās pirms aptuveni deviņiem gadiem. Sākotnēji viņa strādāja krāsu zīmuļu tehnikā, vēlāk pievērsās arī eļļas glezniecībai. Mākslinieces rokraksts putnu ilustrācijās balansē starp zinātnisko ilustrāciju un reālismu; šo tehniku viņa apguvusi pašmācības ceļā. Savukārt eļļas glezniecības prasmes viņa turpina pilnveidot privātstundās pie Latvijas vadošajiem māksliniekiem.
Marta Gotlība sadarbojas ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību (LOB), ilustrējot putnus biedrības vajadzībām un ar mākslu palīdzot veicināt sabiedrības interesi par putniem. Pūču sērijas ilustrācijas ir iekļautas LOB šogad izdotajā ceļvedī “Mans pirmais pūču noteicējs”. Sīkāk internetā: www.smiltenesnovads.lv.
* Savukārt Liepājas muzejā (Kūrmājas prospektā 16/18) līdz 27. septembrim skatāma Andas Munkevicas stikla mākslas darbu izstāde “Tuvāk mājām”, kuras iedvesmas avots ir māju sajūta – sajūta par vietu, kur mīt sirds un veidojas cilvēka identitāte.
Īpaši Liepājas muzejam veidotajā izstādē māksliniece pievēršas dzimtas atmiņām, piederībai Kurzemei un vērtībām, kas veido cilvēka identitāti. Personīgā pieredze savijas ar pārdomām par brīvību, cilvēcību un sirdsapziņu, aicinot skatītāju paraudzīties uz to, kas katram ir patiesi nozīmīgs. “Bez savas identitātes mēs esam pazuduši. Mājas ir vieta, kur mīt sirds. Tuvāk mājām – tuvāk sirdij,” uzsver Anda Munkevica. Māksliniece stiklu raksturo kā gaismas materiālu un sarunu ar skatītāju. Viņasprāt, stikls ir iekapsulēta gaisma, kas ļauj arvien no jauna atklāt nezināmo un piedzīvot brīnumus.
Izstādes ekspozīciju veido stikla objekti, skulpturāli risinājumi un telpiska instalācija, kurā savijas gaisma, skaņa un stikla materialitāte. Ekspozīciju papildina mākslas zinātnieces un radošās personības Ievas Kanepones īpaši izstādei radītais skaņdarbs, kas organiski iekļaujas izstādes noskaņā un veido vienotu dialogu starp stikla mākslu, skaņu un telpu. Tādējādi skatītājs tiek aicināts izstādi ne tikai aplūkot, bet arī piedzīvot.
Anda Munkevica (1974) ir Latvijas stikla māksliniece, kuras radošā darbība aptver gan autordarbus, gan arhitektūras un publiskās mākslas projektus Latvijā un ārvalstīs. Viņa absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas Stikla mākslas nodaļu, ieguvusi maģistra grādu stikla mākslā un vēlāk arī tēlniecībā. Profesionālās zināšanas papildinājusi Amerikas Savienotajās Valstīs, apgūstot dažādas stikla apstrādes tehnikas un laikmetīgās mākslas prakses.
Viņas darbi redzami Rīgas Doma vitrāžā “Ar degsmi par brīvu Latviju”, Rīgas Brāļu kapu stikla krustā, Zolitūdes traģēdijas piemiņas vietā, Latvijas Bankas ekspozīcijā, kā arī baznīcās, sabiedriskās ēkās un citos publiskās telpas objektos Latvijā un ārvalstīs. Sīkāk internetā: www.liepajasmuzejs.lv.