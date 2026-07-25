Svētdien gaisa temperatūra vietām sasniegs +26 grādus
Foto: Gatis Dieziņš/LETA
Sabiedrība

Svētdien gaisa temperatūra vietām sasniegs +26 grādus

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Svētdien, 26. jūlijā, gaisa temperatūra vietām Latvijā sasniegs +26 grādus, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

Svētdien gaisa temperatūra vietām sasniegs +26 grā...

Naktī uz svētdienu debesis būs mākoņainas, vietām skaidrosies, un būtiskus nokrišņus mākoņi nenesīs. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidu puses, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +13…+17 grādiem.

Arī Rīgā gaidāma lielākoties mākoņaina nakts bez nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +16…+17 grādiem.

Dienā rietumos debesis aizklās mākoņi, bet austrumos mākoņu būs mazāk, un bieži uzspīdēs saule. Pēcpusdienā vietām jūras piekrastē ir gaidāms lietus. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +23…+26 grādiem, taču Kurzemē būs par kādu grādu vēsāk.

Rīgā mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu vējš, un gaiss iesils līdz +24…+26 grādiem.

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