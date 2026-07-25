Latvijā konstatēta jauna lielā torņgliemeža atradne
Latvijā konstatēta jauna lielā torņgliemeža atradne, informē AS AS "Latvijas valsts meži" (LVM).
ompānijā min, ka LVM vides plānošanas speciāliste Alūksnes novada Liepnas pagastā konstatējusi jaunu lielā torņgliemeža "Ena montana" atradni, kas Latvijā ir īpaši aizsargājama suga un klasificēta kā stipri apdraudēta.
"Fiksētā atradne ir īpaša arī tādēļ, ka tā atrodas salīdzinoši tālu no līdz šim zināmajām lielā torņgliemeža atrašanās vietām. Tas paplašina mūsu izpratni par sugas izplatību Latvijā un vienlaikus uzliek atbildību saglabāt šīs vietas dabiskās vērtības," norāda LVM vides plānošanas speciāliste Diāna Marga.
Torņgliemeža sastopamība saistīta ar dabisku, maz traucētu meža vidi.
Lielais torņgliemezis visbiežāk sastopams vecos lapu koku mežos ar bagātu zemsedzi un daudzveidīgu struktūru - vietās, kur saglabājusies dabiska ekosistēmas dinamika.
Šādu sugu klātbūtne bieži kalpo kā indikators kvalitatīvai videi - vietai, kur dabas procesi noris nepārtraukti un cilvēka ietekme bijusi saudzīga. Tāpēc katra jauna atradne ir ne tikai zinātnisks fakts, bet arī signāls par vērtīgu dabas teritoriju, skaidro LVM.
Pretēji nosaukumam lielais torņgliemezis izmērā ir pavisam neliels - tā čaula ir 14-17 milimetrus augsta un 6-7 milimetrus plata. Čaula ir brūnā krāsā, olveidīgi koniska, ar 7-8 mēreni saplacinātiem vijumiem. Lielais torņgliemezis barojas ar augu atliekām, sēnēm un ķērpjiem.